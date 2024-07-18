К Владимиру Познеру в третий раз вернулся рак: мысли о суициде, годы борьбы с недугом

Владимиру Познеру диагностировали рак кожи

18 июля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Владимиру Познеру диагностировали рак кожи, заявил Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российскому журналисту Владимиру Познеру диагностировали рак кожи. Телеведущему диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Позже нынешняя жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о его госпитализации с онкологией. Мысли о суициде, годы борьбы с недугом — что известно о жизни журналиста в материале URA.RU. Столкновение с раком Первый страшный диагноз Журналист и телеведущий, впервые столкнулся с раком в 1993 году. Тогда ему диагностировали рак предстательной железы был на ранней стадии, что позволило успешно провести операцию. Вторая борьба с онкологией Спустя шесть лет после первого заболевания, в 1999 году, у Познера обнаружили рак прямой кишки. Это привело его к мыслям о суициде, так как предложенное лечение подразумевало удаление сфинктера, что означало бы серьезное понижение качества жизни. Однако журналист не сдался и продолжил поиски альтернативного лечения. Он искал специалистов в разных странах. Тогда немецкий врач предложил ему операцию, которая позволила сохранить сфинктер. Познер прошел через тяжелую борьбу и вновь одержал победу над раком. После своего выздоровления журналист стал активно участвовать в благотворительных акциях. Он стал частью движения «Вместе против рака», поддерживая тяжелобольных и призывая общество к борьбе с онкологическими заболеваниями. От рака умерла бывшая жена Познера Екатерина Орлова От данного заболевания умерла бывшая жена Познера Екатерина Орлова, с которой журналист состоял в браке 40 лет. Будучи в разводе на момент борьбы Орловой с раком, журналист не поддержал ее и не пришел на похороны. Сообщения о диагностировании третьего рака Telegram-канал Mash 18 июля 2024 года сообщил о том, что журналист был госпитализирован с диагнозом рак кожи. По словам канала, у 90-летнего журналиста обнаружена злокачественная эпителиома кожи. Однако его жена, Надежда Соловьева, опровергла данное сообщение о госпитализации, назвав это «чушью». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российскому журналисту Владимиру Познеру диагностировали рак кожи. Телеведущему диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Позже нынешняя жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о его госпитализации с онкологией. Мысли о суициде, годы борьбы с недугом — что известно о жизни журналиста в материале URA.RU. Журналист и телеведущий, впервые столкнулся с раком в 1993 году. Тогда ему диагностировали рак предстательной железы был на ранней стадии, что позволило успешно провести операцию. Спустя шесть лет после первого заболевания, в 1999 году, у Познера обнаружили рак прямой кишки. Это привело его к мыслям о суициде, так как предложенное лечение подразумевало удаление сфинктера, что означало бы серьезное понижение качества жизни. Однако журналист не сдался и продолжил поиски альтернативного лечения. Он искал специалистов в разных странах. Тогда немецкий врач предложил ему операцию, которая позволила сохранить сфинктер. Познер прошел через тяжелую борьбу и вновь одержал победу над раком. После своего выздоровления журналист стал активно участвовать в благотворительных акциях. Он стал частью движения «Вместе против рака», поддерживая тяжелобольных и призывая общество к борьбе с онкологическими заболеваниями. От данного заболевания умерла бывшая жена Познера Екатерина Орлова, с которой журналист состоял в браке 40 лет. Будучи в разводе на момент борьбы Орловой с раком, журналист не поддержал ее и не пришел на похороны. Telegram-канал Mash 18 июля 2024 года сообщил о том, что журналист был госпитализирован с диагнозом рак кожи. По словам канала, у 90-летнего журналиста обнаружена злокачественная эпителиома кожи. Однако его жена, Надежда Соловьева, опровергла данное сообщение о госпитализации, назвав это «чушью».