К Владимиру Познеру в третий раз вернулся рак: мысли о суициде, годы борьбы с недугом

Владимиру Познеру диагностировали рак кожи
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Пресс-конференция в ТАСС "Читай больше – знай больше": запуск проекта к Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Москва, познер владимир
Владимиру Познеру диагностировали рак кожи, заявил Mash Фото:

Российскому журналисту Владимиру Познеру диагностировали рак кожи. Телеведущему диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Позже нынешняя жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о его госпитализации с онкологией. Мысли о суициде, годы борьбы с недугом — что известно о жизни журналиста в материале URA.RU.

Столкновение с раком

Первый страшный диагноз

Журналист и телеведущий, впервые столкнулся с раком в 1993 году. Тогда ему диагностировали рак предстательной железы был на ранней стадии, что позволило успешно провести операцию.

Вторая борьба с онкологией

Спустя шесть лет после первого заболевания, в 1999 году, у Познера обнаружили рак прямой кишки. Это привело его к мыслям о суициде, так как предложенное лечение подразумевало удаление сфинктера, что означало бы серьезное понижение качества жизни. Однако журналист не сдался и продолжил поиски альтернативного лечения.

Он искал специалистов в разных странах. Тогда немецкий врач предложил ему операцию, которая позволила сохранить сфинктер. Познер прошел через тяжелую борьбу и вновь одержал победу над раком.

После своего выздоровления журналист стал активно участвовать в благотворительных акциях. Он стал частью движения «Вместе против рака», поддерживая тяжелобольных и призывая общество к борьбе с онкологическими заболеваниями.

От рака умерла бывшая жена Познера Екатерина Орлова

От данного заболевания умерла бывшая жена Познера Екатерина Орлова, с которой журналист состоял в браке 40 лет. Будучи в разводе на момент борьбы Орловой с раком, журналист не поддержал ее и не пришел на похороны.

Сообщения о диагностировании третьего рака

Telegram-канал Mash 18 июля 2024 года сообщил о том, что журналист был госпитализирован с диагнозом рак кожи. По словам канала, у 90-летнего журналиста обнаружена злокачественная эпителиома кожи. Однако его жена, Надежда Соловьева, опровергла данное сообщение о госпитализации, назвав это «чушью».

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Российскому журналисту Владимиру Познеру диагностировали рак кожи. Телеведущему диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Позже нынешняя жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию о его госпитализации с онкологией. Мысли о суициде, годы борьбы с недугом — что известно о жизни журналиста в материале URA.RU. Журналист и телеведущий, впервые столкнулся с раком в 1993 году. Тогда ему диагностировали рак предстательной железы был на ранней стадии, что позволило успешно провести операцию. Спустя шесть лет после первого заболевания, в 1999 году, у Познера обнаружили рак прямой кишки. Это привело его к мыслям о суициде, так как предложенное лечение подразумевало удаление сфинктера, что означало бы серьезное понижение качества жизни. Однако журналист не сдался и продолжил поиски альтернативного лечения. Он искал специалистов в разных странах. Тогда немецкий врач предложил ему операцию, которая позволила сохранить сфинктер. Познер прошел через тяжелую борьбу и вновь одержал победу над раком. После своего выздоровления журналист стал активно участвовать в благотворительных акциях. Он стал частью движения «Вместе против рака», поддерживая тяжелобольных и призывая общество к борьбе с онкологическими заболеваниями. От данного заболевания умерла бывшая жена Познера Екатерина Орлова, с которой журналист состоял в браке 40 лет. Будучи в разводе на момент борьбы Орловой с раком, журналист не поддержал ее и не пришел на похороны. Telegram-канал Mash 18 июля 2024 года сообщил о том, что журналист был госпитализирован с диагнозом рак кожи. По словам канала, у 90-летнего журналиста обнаружена злокачественная эпителиома кожи. Однако его жена, Надежда Соловьева, опровергла данное сообщение о госпитализации, назвав это «чушью».
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