Mash: у Познера диагностировали рак кожи

18 июля 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Владимир Познер находится в больнице, пишет Mash Фото: Владимир Андреев © URA.RU Телеведущий Владимир Познер был госпитализирован с диагнозом рак кожи. У 90-летнего журналиста была выявлена злокачественная эпителиома кожи. «Познер попал в больницу. Ему диагностировали злокачественную эпителиому кожи», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что Познер обратился к медицинским специалистам с жалобами на здоровье в прошлом месяце. Он был помещен в больницу и прошел курс химиотерапии, находясь под капельницами более суток. В настоящее время телеведущий находится под наблюдением онколога. Это не первый случай онкологического заболевания у Владимира Познера. Как сообщается, в 59 лет у него был диагностирован рак простаты, который успешно вылечили хирургическим путем. Кроме того, в возрасте 80 лет Познер столкнулся с раком кишечника, передали в telegram-канале. Обновлено в 09:20 по мск: жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию, что телеведущего госпитализировали с онкологией. Она назвала это «чушью». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Владимир Познер был госпитализирован с диагнозом рак кожи. У 90-летнего журналиста была выявлена злокачественная эпителиома кожи. «Познер попал в больницу. Ему диагностировали злокачественную эпителиому кожи», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что Познер обратился к медицинским специалистам с жалобами на здоровье в прошлом месяце. Он был помещен в больницу и прошел курс химиотерапии, находясь под капельницами более суток. В настоящее время телеведущий находится под наблюдением онколога. Это не первый случай онкологического заболевания у Владимира Познера. Как сообщается, в 59 лет у него был диагностирован рак простаты, который успешно вылечили хирургическим путем. Кроме того, в возрасте 80 лет Познер столкнулся с раком кишечника, передали в telegram-канале. Обновлено в 09:20 по мск: жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию, что телеведущего госпитализировали с онкологией. Она назвала это «чушью».