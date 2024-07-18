Mash: у Познера диагностировали рак кожи

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«Форум креативного бизнеса». Пленарное заседание. Москва, познер владимир
Владимир Познер находится в больнице, пишет Mash Фото:

Телеведущий Владимир Познер был госпитализирован с диагнозом рак кожи. У 90-летнего журналиста была выявлена злокачественная эпителиома кожи.

«Познер попал в больницу. Ему диагностировали злокачественную эпителиому кожи», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что Познер обратился к медицинским специалистам с жалобами на здоровье в прошлом месяце. Он был помещен в больницу и прошел курс химиотерапии, находясь под капельницами более суток. В настоящее время телеведущий находится под наблюдением онколога.

Это не первый случай онкологического заболевания у Владимира Познера. Как сообщается, в 59 лет у него был диагностирован рак простаты, который успешно вылечили хирургическим путем. Кроме того, в возрасте 80 лет Познер столкнулся с раком кишечника, передали в telegram-канале.

Обновлено в 09:20 по мск: жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию, что телеведущего госпитализировали с онкологией. Она назвала это «чушью».

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Телеведущий Владимир Познер был госпитализирован с диагнозом рак кожи. У 90-летнего журналиста была выявлена злокачественная эпителиома кожи. «Познер попал в больницу. Ему диагностировали злокачественную эпителиому кожи», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что Познер обратился к медицинским специалистам с жалобами на здоровье в прошлом месяце. Он был помещен в больницу и прошел курс химиотерапии, находясь под капельницами более суток. В настоящее время телеведущий находится под наблюдением онколога. Это не первый случай онкологического заболевания у Владимира Познера. Как сообщается, в 59 лет у него был диагностирован рак простаты, который успешно вылечили хирургическим путем. Кроме того, в возрасте 80 лет Познер столкнулся с раком кишечника, передали в telegram-канале. Обновлено в 09:20 по мск: жена Познера Надежда Соловьева опровергла информацию, что телеведущего госпитализировали с онкологией. Она назвала это «чушью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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