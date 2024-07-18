NYT: стрелявший в Трампа мог быть в депрессивном эпизоде

18 июля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Стрелявший в Трампа мог бороться с депрессией, пишет NYT Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Согласно данным, полученным из телефона и компьютера подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса у него могли быть проблемы с депрессией. Об этом пишет газета The New York Times. «Есть некоторые признаки того, что стрелявший… возможно, боролся с депрессией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что поисковые запросы Крукса также показали, что он искал в Интернете информацию о диагнозе «тяжелое депрессивное расстройство». Неназванные чиновники рассказали, что подозреваемый поддерживал хорошие отношения с родителями, однако они не были слишком вовлечены в его жизнь. Кроме того, согласно истории звонков и браузера, Крукс проявлял большой интерес к влиятельным и известным людям без какой-либо явной идеологической или партийной ориентации. Издание также отмечает, что за последние месяцы стрелявший получил множество посылок с «опасными веществами», но не уточняет, что именно это были за вещества. Во время предвыборного митинга 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, успел сделать несколько выстрелов с крыши здания, но был ликвидирован. Согласно расследованию, Крукс оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam перед совершением преступления. Американские спецслужбы подозревают, что Иран пытался организовать покушение на Дональда Трампа. По данным источников, у них есть все больше доказательств причастности Тегерана к таким планам, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Согласно данным, полученным из телефона и компьютера подозреваемого в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса у него могли быть проблемы с депрессией. Об этом пишет газета The New York Times. «Есть некоторые признаки того, что стрелявший… возможно, боролся с депрессией», — говорится в материале газеты. Там добавили, что поисковые запросы Крукса также показали, что он искал в Интернете информацию о диагнозе «тяжелое депрессивное расстройство». Неназванные чиновники рассказали, что подозреваемый поддерживал хорошие отношения с родителями, однако они не были слишком вовлечены в его жизнь. Кроме того, согласно истории звонков и браузера, Крукс проявлял большой интерес к влиятельным и известным людям без какой-либо явной идеологической или партийной ориентации. Издание также отмечает, что за последние месяцы стрелявший получил множество посылок с «опасными веществами», но не уточняет, что именно это были за вещества. Во время предвыборного митинга 13 июля на Дональда Трампа было совершено покушение. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, успел сделать несколько выстрелов с крыши здания, но был ликвидирован. Согласно расследованию, Крукс оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam перед совершением преступления. Американские спецслужбы подозревают, что Иран пытался организовать покушение на Дональда Трампа. По данным источников, у них есть все больше доказательств причастности Тегерана к таким планам, передает «Царьград».