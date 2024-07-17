Бывший челябинский замминистра Безруков возглавил экспертное экологическое бюро

18 июля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Виталий Безруков продолжит работу в экологической сфере региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков возглавил региональную экспертную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг». Об этом 18 июля URA.RU сообщил сам Безруков. «В Челябинской области существует большая потребность в сопровождении инвестиционных проектов в области экологии и соблюдении стандартов. Ни для кого не секрет, что все компании стремятся сейчас сформировать экологическую стратегию, но к сожалению это не всегда получается. К сожалению, многие объекты еще на стадии идеи и проектирования не оценивают возможные социальные и экологические риски», — сообщил гендиректор экспертного бюро Безруков. По мнению экс-замминистра, у нас привыкли сначала зайти в тот или иной проект, а потом сталкиваются с проблемами со стороны граждан или нарушения природоохранного законодательства. Именно поэтому необходимо, чтобы все реализуемые проекты в Челябинской области реализовались с соблюдением экологических требований и стандартов, начиная от поиска земли, проектирования и самого строительства того или иного объекта. Экспертная экологическая организация будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов в регионе с соблюдением экологических стандартов, разработкой экологических стратегий для предприятий. Также она будет выдавать экспертные заключения по всем видам экологических работ в области экологии, благоустройства, озеленения, влияния строительства на природные объекты, а также развития туристических проектов в границах природоохранных территорий. В 2022 году Безруков был приговорен к трем годам колонии общего режима за якобы непринятие мер по устранению источника экологической опасности, чем подверг опасности здоровье людей. Однако он обжаловал приговор и судом высшей инстанции в декабре 2023 года был полностью оправдан. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков возглавил региональную экспертную организацию по соблюдению экологических стандартов «Экостандарт консалтинг». Об этом 18 июля URA.RU сообщил сам Безруков. «В Челябинской области существует большая потребность в сопровождении инвестиционных проектов в области экологии и соблюдении стандартов. Ни для кого не секрет, что все компании стремятся сейчас сформировать экологическую стратегию, но к сожалению это не всегда получается. К сожалению, многие объекты еще на стадии идеи и проектирования не оценивают возможные социальные и экологические риски», — сообщил гендиректор экспертного бюро Безруков. По мнению экс-замминистра, у нас привыкли сначала зайти в тот или иной проект, а потом сталкиваются с проблемами со стороны граждан или нарушения природоохранного законодательства. Именно поэтому необходимо, чтобы все реализуемые проекты в Челябинской области реализовались с соблюдением экологических требований и стандартов, начиная от поиска земли, проектирования и самого строительства того или иного объекта. Экспертная экологическая организация будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов в регионе с соблюдением экологических стандартов, разработкой экологических стратегий для предприятий. Также она будет выдавать экспертные заключения по всем видам экологических работ в области экологии, благоустройства, озеленения, влияния строительства на природные объекты, а также развития туристических проектов в границах природоохранных территорий. В 2022 году Безруков был приговорен к трем годам колонии общего режима за якобы непринятие мер по устранению источника экологической опасности, чем подверг опасности здоровье людей. Однако он обжаловал приговор и судом высшей инстанции в декабре 2023 года был полностью оправдан.