Путин похвалил российских таможенников за успехи

Президент России Владимир Путин похвалил Федеральную таможенную службу (ФТС) за результативность ведомства. Собранные доходы ведомства за I полугодие составили более 3,36 трлн рублей, выявлено почти четыре тысячи транспортных средств, перемещаемых с нарушениями. Об этом стало известно из встречи Владимира Путина с главой ФТС Валерием Пикалевым.
«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд рублей больше перечислено налоговых сборов и платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Путин на встрече с Пикалевым.
Глава государства добавил, что ведомство нарастило результативность таможенного контроля, увеличивает автоматизацию и повышает пропускную способность на пунктах пропуска. Это, по его словам, стало возможным, в том числе, благодаря внедрению современных технологий.
Пикалев доложил, что за I полугодие 2024 года, собранные доходы составили более 3,36 трлн рублей. Также в рамках рамках системы управления рисками довзыскано 11 млрд рублей. «Контроль после выпуска товаров обеспечил поступления в размере почти 25 млрд рублей <...> Выявлено почти 4 тысяч транспортных средств и около 49 тысяч тонн товаров, перемещаемых с нарушениями <...> [Правоохранительный блок] возбудил порядка 1200 уголовных дел и 83 тысячи дел об административных правонарушениях», — резюмировал Пикалев.
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