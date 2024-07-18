Путин похвалил российских таможенников за успехи

ФТС России с начала года перечислила в бюджет 3,361 трлн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин провел рабочую встречу с главой ФТС России Валерием Пикалевым
Путин провел рабочую встречу с главой ФТС России Валерием Пикалевым Фото:

Президент России Владимир Путин похвалил Федеральную таможенную службу (ФТС) за результативность ведомства. Собранные доходы ведомства за I полугодие составили более 3,36 трлн рублей, выявлено почти четыре тысячи транспортных средств, перемещаемых с нарушениями. Об этом стало известно из встречи Владимира Путина с главой ФТС Валерием Пикалевым. 

«Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд рублей больше перечислено налоговых сборов и платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Путин на встрече с Пикалевым.

Глава государства добавил, что ведомство нарастило результативность таможенного контроля, увеличивает автоматизацию и повышает пропускную способность на пунктах пропуска. Это, по его словам, стало возможным, в том числе, благодаря внедрению современных технологий.

Пикалев доложил, что за I полугодие 2024 года, собранные доходы составили более 3,36 трлн рублей. Также в рамках рамках системы управления рисками довзыскано 11 млрд рублей. «Контроль после выпуска товаров обеспечил поступления в размере почти 25 млрд рублей <...> Выявлено почти 4 тысяч транспортных средств и около 49 тысяч тонн товаров, перемещаемых с нарушениями <...> [Правоохранительный блок] возбудил порядка 1200 уголовных дел и 83 тысячи дел об административных правонарушениях», — резюмировал Пикалев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин похвалил Федеральную таможенную службу (ФТС) за результативность ведомства. Собранные доходы ведомства за I полугодие составили более 3,36 трлн рублей, выявлено почти четыре тысячи транспортных средств, перемещаемых с нарушениями. Об этом стало известно из встречи Владимира Путина с главой ФТС Валерием Пикалевым.  «Федеральная таможенная служба задание выполняет. За первое полугодие текущего года почти на 500 млрд рублей больше перечислено налоговых сборов и платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал Путин на встрече с Пикалевым. Глава государства добавил, что ведомство нарастило результативность таможенного контроля, увеличивает автоматизацию и повышает пропускную способность на пунктах пропуска. Это, по его словам, стало возможным, в том числе, благодаря внедрению современных технологий. Пикалев доложил, что за I полугодие 2024 года, собранные доходы составили более 3,36 трлн рублей. Также в рамках рамках системы управления рисками довзыскано 11 млрд рублей. «Контроль после выпуска товаров обеспечил поступления в размере почти 25 млрд рублей <...> Выявлено почти 4 тысяч транспортных средств и около 49 тысяч тонн товаров, перемещаемых с нарушениями <...> [Правоохранительный блок] возбудил порядка 1200 уголовных дел и 83 тысячи дел об административных правонарушениях», — резюмировал Пикалев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...