Власти ЯНАО планируют избавиться от неактивных представителей региона в Тюменской облдуме

Ямальцы не обращаются за помощью к депутатам Тюменской облдумы от ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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По итогам первого квартала 2024 года в Тюменскую областную думу поступило всего 37 обращений из ЯНАО
По итогам первого квартала 2024 года в Тюменскую областную думу поступило всего 37 обращений из ЯНАО Фото:

Власти ЯНАО обеспокоены низким количеством обращений населения к представителям региона в Тюменской облдуме. Самые неактивные депутаты могут не попасть в новый созыв, рассказал URA.RU собеседник в политических кругах Ямала.

«Выборы пройдут в 2026 году, но власти уже сейчас прикидывают, кого стоит согласовывать в следующий созыв, а с кем лучше попрощаться. Один из худших результатов по обращениям у депутата от Салехардского избирательного округа Ларисы Цупиковой — в первом квартале этого года за помощью к ней обратились лишь дважды, не улучшилась ситуация и по итогам первого полугодия», — сообщили агентству источники.

Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.

Как ранее сообщало URA.RU, в первом квартале 2024 года количество обращений в Тюменскую областную думу от населения ЯНАО составило 1,8% от общего числа. Представители Ямала в областном парламенте также возглавили антирейтинг по количеству отработанных обращений граждан.

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Власти ЯНАО обеспокоены низким количеством обращений населения к представителям региона в Тюменской облдуме. Самые неактивные депутаты могут не попасть в новый созыв, рассказал URA.RU собеседник в политических кругах Ямала. «Выборы пройдут в 2026 году, но власти уже сейчас прикидывают, кого стоит согласовывать в следующий созыв, а с кем лучше попрощаться. Один из худших результатов по обращениям у депутата от Салехардского избирательного округа Ларисы Цупиковой — в первом квартале этого года за помощью к ней обратились лишь дважды, не улучшилась ситуация и по итогам первого полугодия», — сообщили агентству источники. Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил. Как ранее сообщало URA.RU, в первом квартале 2024 года количество обращений в Тюменскую областную думу от населения ЯНАО составило 1,8% от общего числа. Представители Ямала в областном парламенте также возглавили антирейтинг по количеству отработанных обращений граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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