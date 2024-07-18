Власти ЯНАО планируют избавиться от неактивных представителей региона в Тюменской облдуме

Власти ЯНАО обеспокоены низким количеством обращений населения к представителям региона в Тюменской облдуме. Самые неактивные депутаты могут не попасть в новый созыв, рассказал URA.RU собеседник в политических кругах Ямала.
«Выборы пройдут в 2026 году, но власти уже сейчас прикидывают, кого стоит согласовывать в следующий созыв, а с кем лучше попрощаться. Один из худших результатов по обращениям у депутата от Салехардского избирательного округа Ларисы Цупиковой — в первом квартале этого года за помощью к ней обратились лишь дважды, не улучшилась ситуация и по итогам первого полугодия», — сообщили агентству источники.
Агентство запросило комментарий в пресс-службе окружного правительства. На момент публикации ответ не поступил.
Как ранее сообщало URA.RU, в первом квартале 2024 года количество обращений в Тюменскую областную думу от населения ЯНАО составило 1,8% от общего числа. Представители Ямала в областном парламенте также возглавили антирейтинг по количеству отработанных обращений граждан.
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