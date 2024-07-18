18 июля 2024

США намерены внимательно следить за шагами РФ по РСМД

© Служба новостей «URA.RU»
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В РФ собираются снять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности
В РФ собираются снять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности Фото:

Вашингтон сбирается внимательно следить за решениями РФ по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С таким заявлением выступил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

«Любая риторика, касающаяся применения ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность. Мы видим со стороны РФ использование подобной риторики. <...> Мы, разумеется, продолжаем внимательно за этим следить», — Веданта Патела цитирует ТАСС.

Рябков ранее предупредил, что Кремль не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии. Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить действия страны в отношении моратория. По его словам, США сами не только производят ракетные комплексы, но и отправляют их в Европу. Своим мнением насчет того, к чему приведет размещение американских ракет в Германии — поделился с URA.RU доктор политических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.

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Вашингтон сбирается внимательно следить за решениями РФ по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД). С таким заявлением выступил замглавы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова. «Любая риторика, касающаяся применения ядерных боеголовок, вызывает обеспокоенность. Мы видим со стороны РФ использование подобной риторики. <...> Мы, разумеется, продолжаем внимательно за этим следить», — Веданта Патела цитирует ТАСС. Рябков ранее предупредил, что Кремль не исключает развертывания ракет в ядерном оснащении в ответ на размещение американских РСМД в Германии.  Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить действия страны в отношении моратория. По его словам, США сами не только производят ракетные комплексы, но и отправляют их в Европу. Своим мнением насчет того, к чему приведет размещение американских ракет в Германии — поделился с URA.RU доктор политических наук, доцент Факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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