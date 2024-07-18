В МИД заявили, что Россия готовится к наращиванию ядерных потенциалов в США

Из-за того, что США наращивают свой ядерный потенциал, России следует быть готовой к любым сценариям, в том числе нежелательным. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время разговора с журналистами.
«Мы должны готовиться к разного рода сценариям, в том числе нежелательным. В плане возможного значительного наращивания американцами своего ядерного потенциала», — заявил Сергей Рябков, его слова приводит ТАСС.
Он добавил, что все действия Вашингтона прямо указывают на то, что Штаты будут производить больше тяжелых бомбардировщиков B-52. Однако окончательных решений по этому поводу с американской стороны еще не поступало, уточнил Рябков.
Ранее США разместили в Германии дальнобойные ракеты. В ответ Россия может развернуть свои в ядерном оснащении, уточнял Рябков, не раскрывая место, где они будут находиться, передает RT. В Пентагоне заявляли, что США внимательно относятся к сигналам РФ в сфере ядерного оружия.
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