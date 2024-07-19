Директор губернаторского лицея спровоцировал коллапс в екатеринбургской школе

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Недобор специалистов компенсируют привлечением учителей из 13-й гимназии и лицея №110
Недобор специалистов компенсируют привлечением учителей из 13-й гимназии и лицея №110 Фото:

Новый директор губернаторского лицея в Екатеринбурге Игорь Климовских переманил учителей из своей родной школы №76. Мэрии пришлось выкручиваться.

Накануне в одном из telegram-каналов появилось сообщение о массовых (до восьми человек) отставках педагогов в школе №76. В городском департаменте образования URA.RU информацию подтвердили. «В летний период в школе №76 заявили об увольнении несколько учителей в связи с переходом на работу в новый губернаторский лицей. В данный период директором школы проводится комплекс мер по размещению вакансий. Вопрос приема на работу новых педагогов стоит на контроле управления образования Октябрьского района», — отметили там. У городских властей есть план «Б». Если к началу нового учебного года будет недобор специалистов, привлекут дополнительные ресурсы из 13-й гимназии и лицея №110.

Климовских возглавил губернаторский лицей в марте 2024-го. Это стало финалом его конфликта с руководством Екатеринбурга, которое пыталось отправить Климовских в отставку с осени прошлого года. Конфликт произошел из-за школьного питания.

Лицей достроили в декабре 2023 года, уроки там начнутся в сентябре. Учреждение уникально не только тем, что по расходам на строительство является самым дорогим, но и тем, что это единственная школа Екатеринбурга, которая подчиняется не администрации, а минобру.

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Новый директор губернаторского лицея в Екатеринбурге Игорь Климовских переманил учителей из своей родной школы №76. Мэрии пришлось выкручиваться. Накануне в одном из telegram-каналов появилось сообщение о массовых (до восьми человек) отставках педагогов в школе №76. В городском департаменте образования URA.RU информацию подтвердили. «В летний период в школе №76 заявили об увольнении несколько учителей в связи с переходом на работу в новый губернаторский лицей. В данный период директором школы проводится комплекс мер по размещению вакансий. Вопрос приема на работу новых педагогов стоит на контроле управления образования Октябрьского района», — отметили там. У городских властей есть план «Б». Если к началу нового учебного года будет недобор специалистов, привлекут дополнительные ресурсы из 13-й гимназии и лицея №110. Климовских возглавил губернаторский лицей в марте 2024-го. Это стало финалом его конфликта с руководством Екатеринбурга, которое пыталось отправить Климовских в отставку с осени прошлого года. Конфликт произошел из-за школьного питания. Лицей достроили в декабре 2023 года, уроки там начнутся в сентябре. Учреждение уникально не только тем, что по расходам на строительство является самым дорогим, но и тем, что это единственная школа Екатеринбурга, которая подчиняется не администрации, а минобру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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