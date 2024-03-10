10 марта 2024

Мэр Екатеринбурга избавился от директора школы, отправив его на повышение

Директором губернаторского лицея в Екатеринбурге назначили Игоря Климовских
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие светомузыкального фонтана в Историческом сквере. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
Алексей Орлов добился перевода директора в подчинение губернатора Фото:

Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга возглавил бывший директор школы №76 Игорь Климовских, от которого, как писало URA.RU, долго хотел избавиться глава города Алексей Орлов. Информацию о назначении Климовских, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, агентству подтвердил источник, близкий к минобру (лицей находится именно в его ведении).

«Указ о назначении Климовских подписан», — рассказал URA.RU источник. Анонсированное ранее назначение в губернаторский лицей Юлии Барашкиной — директора школы №52, жены замначальника городского управления по ЖКХ — «сорвалось в самый последний момент», уточнил инсайдер. Причина неизвестна.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации ответ не поступил.

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Как писало URA.RU, в 2022 году Орлов решил изменить подход к организации школьного питания, сделав ее более прозрачной и подключив поставщиков, слабо представленных на рынке. В частности, «Комбинат общественного питания» Андрея Гончарова — давнего и хорошо зарекомендовавшего себя знакомого Орлова, участника Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, известного по работе на саммите ШОС в Екатеринбурге в 2009 году. В шесть школ «Комбинат общественного питания» зашел без проблем, а в 76-й встретился с сопротивлением, инициатором которого называли Климовских — он якобы дружил с прежним подрядчиком.

После этого Орлов распорядился уволить директора школы после выборов в гордуму 2023 года, но возникли бюрократические проблемы — ведь Климовских бюджетник, к тому же титулованный (в октябре 2022-го его признали директором школы года). К интриге даже пытались подключить Следственный комитет, но безрезультатно. «Лучший способ избавиться от человека — повысить его», — объяснил назначение Климовских источник.

Уральский губернаторский лицей достроили в декабре 2023 года, он считается самой дорогой школой города (по расходам на строительство). Здесь создали 1200 мест для учеников, занятия начнутся с 1 сентября.

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Губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга возглавил бывший директор школы №76 Игорь Климовских, от которого, как писало URA.RU, долго хотел избавиться глава города Алексей Орлов. Информацию о назначении Климовских, появившуюся в одном из анонимных telegram-каналов, агентству подтвердил источник, близкий к минобру (лицей находится именно в его ведении). «Указ о назначении Климовских подписан», — рассказал URA.RU источник. Анонсированное ранее назначение в губернаторский лицей Юлии Барашкиной — директора школы №52, жены замначальника городского управления по ЖКХ — «сорвалось в самый последний момент», уточнил инсайдер. Причина неизвестна. URA.RU обратилось за комментарием в департамент информационной политики Свердловской области с просьбой подтвердить информацию. На момент публикации ответ не поступил. Как писало URA.RU, в 2022 году Орлов решил изменить подход к организации школьного питания, сделав ее более прозрачной и подключив поставщиков, слабо представленных на рынке. В частности, «Комбинат общественного питания» Андрея Гончарова — давнего и хорошо зарекомендовавшего себя знакомого Орлова, участника Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, известного по работе на саммите ШОС в Екатеринбурге в 2009 году. В шесть школ «Комбинат общественного питания» зашел без проблем, а в 76-й встретился с сопротивлением, инициатором которого называли Климовских — он якобы дружил с прежним подрядчиком. После этого Орлов распорядился уволить директора школы после выборов в гордуму 2023 года, но возникли бюрократические проблемы — ведь Климовских бюджетник, к тому же титулованный (в октябре 2022-го его признали директором школы года). К интриге даже пытались подключить Следственный комитет, но безрезультатно. «Лучший способ избавиться от человека — повысить его», — объяснил назначение Климовских источник. Уральский губернаторский лицей достроили в декабре 2023 года, он считается самой дорогой школой города (по расходам на строительство). Здесь создали 1200 мест для учеников, занятия начнутся с 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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