20 июля 2024

В Киеве женщины вышли на митинг ради демобилизации военных ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины шли на митинг, чтобы вернуть мужей из ВСУ домой
Женщины шли на митинг, чтобы вернуть мужей из ВСУ домой Фото:

Женщины устроили митинг на центральной площади в Киеве, чтобы добиться демобилизации военнослужащих украинской армии. Об этом рассказали журналисты.

«В митинге на центральной площади Киева приняли участие несколько десятков женщин, а также дети. Они держали в руках плакаты с надписями «Четкие сроки службы», «Почему наши военные самые незащищенные?». Участники требовали провести демобилизацию военнослужащих ВСУ», — передают журналисты издания «Страна».

Украинцы не хотят служить в армии на фоне неудач ВСУ на фронте и огромных потерь. По данным социологов, около 50% жителей страны считают, что мобилизация проходит плохо, передает RT.

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Женщины устроили митинг на центральной площади в Киеве, чтобы добиться демобилизации военнослужащих украинской армии. Об этом рассказали журналисты. «В митинге на центральной площади Киева приняли участие несколько десятков женщин, а также дети. Они держали в руках плакаты с надписями «Четкие сроки службы», «Почему наши военные самые незащищенные?». Участники требовали провести демобилизацию военнослужащих ВСУ», — передают журналисты издания «Страна». Украинцы не хотят служить в армии на фоне неудач ВСУ на фронте и огромных потерь. По данным социологов, около 50% жителей страны считают, что мобилизация проходит плохо, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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