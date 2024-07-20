В Киеве женщины вышли на митинг ради демобилизации военных ВСУ

Женщины устроили митинг на центральной площади в Киеве, чтобы добиться демобилизации военнослужащих украинской армии. Об этом рассказали журналисты.
«В митинге на центральной площади Киева приняли участие несколько десятков женщин, а также дети. Они держали в руках плакаты с надписями «Четкие сроки службы», «Почему наши военные самые незащищенные?». Участники требовали провести демобилизацию военнослужащих ВСУ», — передают журналисты издания «Страна».
Украинцы не хотят служить в армии на фоне неудач ВСУ на фронте и огромных потерь. По данным социологов, около 50% жителей страны считают, что мобилизация проходит плохо, передает RT.
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