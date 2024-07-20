Кухарук поручил построить на востоке ХМАО парк по современным стандартам

Исполняющий обязанности губернатора ХМАО — Югры Руслан Кухарук поручил построить в Излучинске парк по самым современным стандартам. Во время его визита в Нижневартовский район мэр Борис Саломатин рассказал, что проекту уже семь лет, после чего глава региона потребовал обновить документацию с учетом нынешних запросов жителей, передает корреспондент URA.RU.
«Новый парк запланировано построить в Излучинске. По словам главы района, проект разработали семь лет назад, но он так и не был реализован — в то время в приоритете были Ледовый дворец и бассейн, которые начали строиться с интервалом в полгода. Кухарук поручил ему обновить документацию и учесть все новые строительные стандарты, а также мнение жителей», — сообщил журналист.
Рекреация будет расположена вблизи мемориала «Доблесть и Слава». Саломатин рассказал главе региона, что в первоначальном проекте были малые архитектурные формы. Самым крупным объектом была эстрада с выдвижной сценой в капитальном исполнении. «Востребованность уже другая появилась и у детей, и у родителей. Мы его откорректируем», — пообещал мэр.
Руслан Кухарук проводит первую встречу с жителями Нижневартовского района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия из зала КДК «Арлекино» в Излучинске.
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