20 июля 2024

Кухарук поручил построить на востоке ХМАО парк по современным стандартам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Врио губернатора Югры Руслан Кухарук потребовал обновить документацию будущего парка в Излучинске
Врио губернатора Югры Руслан Кухарук потребовал обновить документацию будущего парка в Излучинске Фото:

Исполняющий обязанности губернатора ХМАО — Югры Руслан Кухарук поручил построить в Излучинске парк по самым современным стандартам. Во время его визита в Нижневартовский район мэр Борис Саломатин рассказал, что проекту уже семь лет, после чего глава региона потребовал обновить документацию с учетом нынешних запросов жителей, передает корреспондент URA.RU.

«Новый парк запланировано построить в Излучинске. По словам главы района, проект разработали семь лет назад, но он так и не был реализован — в то время в приоритете были Ледовый дворец и бассейн, которые начали строиться с интервалом в полгода. Кухарук поручил ему обновить документацию и учесть все новые строительные стандарты, а также мнение жителей», — сообщил журналист.

Рекреация будет расположена вблизи мемориала «Доблесть и Слава». Саломатин рассказал главе региона, что в первоначальном проекте были малые архитектурные формы. Самым крупным объектом была эстрада с выдвижной сценой в капитальном исполнении. «Востребованность уже другая появилась и у детей, и у родителей. Мы его откорректируем», — пообещал мэр.

Руслан Кухарук проводит первую встречу с жителями Нижневартовского района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия из зала КДК «Арлекино» в Излучинске.

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Исполняющий обязанности губернатора ХМАО — Югры Руслан Кухарук поручил построить в Излучинске парк по самым современным стандартам. Во время его визита в Нижневартовский район мэр Борис Саломатин рассказал, что проекту уже семь лет, после чего глава региона потребовал обновить документацию с учетом нынешних запросов жителей, передает корреспондент URA.RU. «Новый парк запланировано построить в Излучинске. По словам главы района, проект разработали семь лет назад, но он так и не был реализован — в то время в приоритете были Ледовый дворец и бассейн, которые начали строиться с интервалом в полгода. Кухарук поручил ему обновить документацию и учесть все новые строительные стандарты, а также мнение жителей», — сообщил журналист. Рекреация будет расположена вблизи мемориала «Доблесть и Слава». Саломатин рассказал главе региона, что в первоначальном проекте были малые архитектурные формы. Самым крупным объектом была эстрада с выдвижной сценой в капитальном исполнении. «Востребованность уже другая появилась и у детей, и у родителей. Мы его откорректируем», — пообещал мэр. Руслан Кухарук проводит первую встречу с жителями Нижневартовского района. URA.RU ведет онлайн-трансляцию мероприятия из зала КДК «Арлекино» в Излучинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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