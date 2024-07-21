21 июля 2024

Бастрыкин разберется в ДТП автобуса и скорой помощи в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил провести проверку на соответствие оказанных услуг требованиям безопасности потребителей ХМАО
Бастрыкин поручил провести проверку на соответствие оказанных услуг требованиям безопасности потребителей ХМАО Фото:

Бастрыкин поручил провести проверку ДТП с автобусом и машиной скорой помощи. В результате их столкновения пострадали водитель и пассажир машины медиков, сообщили в информационном центре СК РФ.

«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту травмирования граждан в ХМАО-Югре. В городе Нижневартовске в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса и автомобиля скорой медицинской помощи, пострадали водитель и пассажир скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства.

Процессуальная проверка покажет соответствие оказанных услуг требованиям безопасности потребителей. О ее ходе и результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального СУ СК России Михаил Мокшин.

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Бастрыкин поручил провести проверку ДТП с автобусом и машиной скорой помощи. В результате их столкновения пострадали водитель и пассажир машины медиков, сообщили в информационном центре СК РФ. «В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту травмирования граждан в ХМАО-Югре. В городе Нижневартовске в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса и автомобиля скорой медицинской помощи, пострадали водитель и пассажир скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства. Процессуальная проверка покажет соответствие оказанных услуг требованиям безопасности потребителей. О ее ходе и результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального СУ СК России Михаил Мокшин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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