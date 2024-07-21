Бастрыкин разберется в ДТП автобуса и скорой помощи в ХМАО

Бастрыкин поручил провести проверку ДТП с автобусом и машиной скорой помощи. В результате их столкновения пострадали водитель и пассажир машины медиков, сообщили в информационном центре СК РФ.
«В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту травмирования граждан в ХМАО-Югре. В городе Нижневартовске в результате столкновения рейсового пассажирского автобуса и автомобиля скорой медицинской помощи, пострадали водитель и пассажир скорой помощи», — написано в telegram-канале ведомства.
Процессуальная проверка покажет соответствие оказанных услуг требованиям безопасности потребителей. О ее ходе и результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального СУ СК России Михаил Мокшин.
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