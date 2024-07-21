Мэр Мегиона пообещал врио губернатора ХМАО ускорить темпы расселения аварийного жилья

Глава Мегиона Алексей Петриченко пообещал врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку ускорить темпы расселения аварийных домов. До конца года мэрия собирается обследовать все деревянные строение и оценить их на пригодность для проживания жителей
«В этом году не останется домов, по которым не принято решение. Это станет основанием для включения домов в программу расселения», — отметил Петриченко. Сначала управленческой команде Мегиона предстоит обследовать деревянные дома, которые еще не признаны аварийными, но фактические являются такими.
Ранее URA.RU рассказывало о прибытии врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука с рабочей встречей в Мегион. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции агентства.
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