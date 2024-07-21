21 июля 2024

Мэр Мегиона пообещал врио губернатора ХМАО ускорить темпы расселения аварийного жилья

Мэр Мегиона займется обследованием ветхого жилья
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Петриченко пообещал расселить жильцов аварийных домов в Мегионе
Алексей Петриченко пообещал расселить жильцов аварийных домов в Мегионе Фото:

Глава Мегиона Алексей Петриченко пообещал врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку ускорить темпы расселения аварийных домов. До конца года мэрия собирается обследовать все деревянные строение и оценить их на пригодность для проживания жителей

«В этом году не останется домов, по которым не принято решение. Это станет основанием для включения домов в программу расселения», — отметил Петриченко. Сначала управленческой команде Мегиона предстоит обследовать деревянные дома, которые еще не признаны аварийными, но фактические являются такими.

Ранее URA.RU рассказывало о прибытии врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука с рабочей встречей в Мегион. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции агентства.

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Глава Мегиона Алексей Петриченко пообещал врио губернатора ХМАО Руслану Кухаруку ускорить темпы расселения аварийных домов. До конца года мэрия собирается обследовать все деревянные строение и оценить их на пригодность для проживания жителей «В этом году не останется домов, по которым не принято решение. Это станет основанием для включения домов в программу расселения», — отметил Петриченко. Сначала управленческой команде Мегиона предстоит обследовать деревянные дома, которые еще не признаны аварийными, но фактические являются такими. Ранее URA.RU рассказывало о прибытии врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука с рабочей встречей в Мегион. Подробнее об этом — в онлайн-трансляции агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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