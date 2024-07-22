Свердловский губернатор Евгений Куйвашев, формируя свой список уральцев, которые войдут в новый созыв Общественной палаты, отказал в членстве главе госпиталя ВОВ Олегу Забродину, а также двум предпринимателям, физкультурнику и делегату от силовиков. Это следует из документа конкурсной комиссии, копия которого есть в распоряжении URA.RU.
Всего конкурсный отбор прошли 20 заявок, из них Куйвашев выбрал 14. В список Общественной палаты от губернатора прошли Евгений Дайнес (Свердловский областной медколледж), Александр Емельянов (краеведческий музей им. Клера), Александр Левин (Союз журналистов), Ирина Левина (Российский Красный Крест), Александр Пантыкин (композитор), Михаил Черепанов (СОСПП), Валерий Черкашин (УК «ГринСервис»), Владимир Щукин (Объединение работодателей и профсоюзов автотранспорта УрФО), Дамир Юсупов (летчик) — действующие члены Общественной палаты, попавшие туда в 2021-м как раз с подачи Куйвашева.
Среди новых фамилий — первый замгендиректора «РСГ— Академическое» Владимир Крупкин, руководитель представительства госкорпорации Ростех в Свердловской области Павел Лыжин, директор по общим вопросам «Уралэлектромеди» Мирослав Медведев (как писало URA.RU, в 2026-м может пойти на выборы в региональное заксобрание), представитель общества «Знание» Иван Попп, директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин (есть и в нынешнем созыве ОП, но его кандидатуру утверждал не губернатор).
В списке тех, кому Куйвашев отказал, помимо Забродина значатся Борис Булдаков (Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса), Алена Бурундукова (Всероссийская федерация школьного спорта), Сергей Литвиненко (Опора России), Евгений Миронов (Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб), а также Олег Мошкарев (СОСПП).
Источник агентства, близкий к конкурсной комиссии, отмечает, что те, кто не попал в новый созыв Общественной палаты ни от заксобрания, ни от губернатора, могут пройти в следующем туре. В ближайшее время получившейся группе из 28 общественников предстоит выбрать еще 14 человек.
Членство в Общественной палате дает определенные рычаги воздействия, статус, позволяющий заходить в чиновничьи кабинеты, именно этим обусловлено желание некоторых групп влияния попасть туда. Например, кандидатуры для формирования общественных советов при различных органах власти дает именно ОП. Эти советы, в свою очередь, могут влиять на принятие решений.
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