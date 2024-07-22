На СВО умер прапорщик из Пермского края Даньшин

В зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Юрий Даньшин. Он служил в звании прапорщика, сообщили в администрации Добрянского городского округа.
«Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Даньшина Юрия Владимировича 1975 года рождения. Погиб 25 мая 2024 года при выполнении специальных задач в населенном пункте Очеретино Ясиноватского района Донецкой Народной Республики в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении.
Уточняется, что боец заключил контракт с минобороны России 25 апреля 2024 года. Его направили служить наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона. Это был его не первый контракт. С 1995 по 1997 год он служил старшиной команды кораблевождения и зрительной связи. А с 1993 по 1995 год проходил срочную военную службу. Сам он родом из города Чермоз Ильинского городского округа. Затем переехал с родителями в Верхнечусовские городки, а в 1992 году — в Нижний Лух, где окончил школу. В 1993 году получил специальность моторист-рулевой в Пермском речном училище. После службы в армии работал на различных предприятиях. Дома у него остались родители и дочь. Прощание с бойцом состоится 23 июля в 11:30 в клубе поселка Нижний Лух.
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