На СВО умер прапорщик из Пермского края Даньшин

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Боец погиб 25 мая 2024 года
Боец погиб 25 мая 2024 года Фото:

В зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Юрий Даньшин. Он служил в звании прапорщика, сообщили в администрации Добрянского городского округа.

«Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Даньшина Юрия Владимировича 1975 года рождения. Погиб 25 мая 2024 года при выполнении специальных задач в населенном пункте Очеретино Ясиноватского района Донецкой Народной Республики в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении.

Уточняется, что боец заключил контракт с минобороны России 25 апреля 2024 года. Его направили служить наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона. Это был его не первый контракт. С 1995 по 1997 год он служил старшиной команды кораблевождения и зрительной связи. А с 1993 по 1995 год проходил срочную военную службу. Сам он родом из города Чермоз Ильинского городского округа. Затем переехал с родителями в Верхнечусовские городки, а в 1992 году — в Нижний Лух, где окончил школу. В 1993 году получил специальность моторист-рулевой в Пермском речном училище. После службы в армии работал на различных предприятиях. Дома у него остались родители и дочь. Прощание с бойцом состоится 23 июля в 11:30 в клубе поселка Нижний Лух.

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В зоне специальной военной операции погиб боец из Пермского края Юрий Даньшин. Он служил в звании прапорщика, сообщили в администрации Добрянского городского округа. «Сегодня стало известно о гибели еще одного нашего земляка — Даньшина Юрия Владимировича 1975 года рождения. Погиб 25 мая 2024 года при выполнении специальных задач в населенном пункте Очеретино Ясиноватского района Донецкой Народной Республики в ходе специальной военной операции», — сказано в сообщении. Уточняется, что боец заключил контракт с минобороны России 25 апреля 2024 года. Его направили служить наводчиком мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты мотострелкового батальона. Это был его не первый контракт. С 1995 по 1997 год он служил старшиной команды кораблевождения и зрительной связи. А с 1993 по 1995 год проходил срочную военную службу. Сам он родом из города Чермоз Ильинского городского округа. Затем переехал с родителями в Верхнечусовские городки, а в 1992 году — в Нижний Лух, где окончил школу. В 1993 году получил специальность моторист-рулевой в Пермском речном училище. После службы в армии работал на различных предприятиях. Дома у него остались родители и дочь. Прощание с бойцом состоится 23 июля в 11:30 в клубе поселка Нижний Лух.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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