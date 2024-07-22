Власти ХМАО после серии скандалов в Технопарке решили не увольнять директора Дениса Скрыганова, а предложить ему высокооплачиваемую должность. Источник URA.RU в политическом истеблишменте предполагает, что он может возглавить фонд «Мой бизнес — Югра».
«В югорском аналоге „Роснано“ карьера у Скрыганова не задалась, но в правительстве муссируются служи, что он может вскоре возглавить фонд „Мой бизнес — Югра“. А это более солидная правительственная структура с сетью филиалов по всему региону и, к тому же, весьма финансово емкая», — отмечает инсайдер.
Место главы фонда уже свободно — экс-директора Андрея Зубарева уволили по решению наблюдательного совета. Пока исполнять его обязанности будет заместитель Дина Андреева.
Скрыганов в беседе с URA.RU заявил, что на сегодняшний день возглавляет Технопарк и намерен развивать его и далее. «Подробности о фонде лучше уточнить в самом фонде», — добавил директор. На вопрос, согласился ли бы он перейти в «Мой бизнес», Скрыганов уточнил, что не мыслит гипотетическими категориями.
Ранее URA.RU писало о том, что в Технопарке вспыхнул очередной скандал. У одной из сотрудниц произошел нервный срыв после беседы с руководством.
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