23 июля 2024

Жителя ХМАО отправили в колонию за пьяное вождение

Жителя ХМАО отправили в тюрьму за пьяное вождение
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин отправился на 2,6 года в колонию из-за пьяной езды
Югорчанин отправился на 2,6 года в колонию из-за пьяной езды Фото:

Житель поселка Горноправдинск (ХМАО) на 2,6 года отправится в колонию-поселение за вождение в нетрезвом виде. Также он на пять лет лишен права на управление транспортным средством, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

«[Подсудимый] находясь на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, дважды управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи осужденным за „пьяное вождение“, а также дважды управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортными средствами… Приговор: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишение права управления транспортными средствами на 5 лет», — написано в telegram-канале ведомства.

Ранее житель Пыть-Яха (ХМАО) получил срок и лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил нарушителю два года заключения за то, что он повторно сел пьяным за руль автомобиля.

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Житель поселка Горноправдинск (ХМАО) на 2,6 года отправится в колонию-поселение за вождение в нетрезвом виде. Также он на пять лет лишен права на управление транспортным средством, сообщили в прокуратуре Тюменской области. «[Подсудимый] находясь на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, дважды управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи осужденным за „пьяное вождение“, а также дважды управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортными средствами… Приговор: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишение права управления транспортными средствами на 5 лет», — написано в telegram-канале ведомства. Ранее житель Пыть-Яха (ХМАО) получил срок и лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил нарушителю два года заключения за то, что он повторно сел пьяным за руль автомобиля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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