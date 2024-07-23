Жителя ХМАО отправили в колонию за пьяное вождение

Житель поселка Горноправдинск (ХМАО) на 2,6 года отправится в колонию-поселение за вождение в нетрезвом виде. Также он на пять лет лишен права на управление транспортным средством, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
«[Подсудимый] находясь на автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском районе, дважды управлял автомобилем в состоянии опьянения, будучи осужденным за „пьяное вождение“, а также дважды управлял автомобилем, будучи лишенным права управления транспортными средствами… Приговор: 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, лишение права управления транспортными средствами на 5 лет», — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее житель Пыть-Яха (ХМАО) получил срок и лишился машины за вождение в нетрезвом виде. Суд назначил нарушителю два года заключения за то, что он повторно сел пьяным за руль автомобиля.
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