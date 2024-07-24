СК пресек работу нелегальных аптек, из-за лекарств которых погибли дети

24 июля 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Следственный комитет России пресек деятельность сбыта нелегальных лекарств Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следственный комитет России в Краснодарском крае пресек деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированных лекарственных средств. Из-за препаратов умирали несовершеннолетние. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного Комитета. «Вплоть до 4 июня 2024 года участники преступной группы реализовывали фальсифицированные лекарства потребителям, в том числе несовершеннолетним», — уточнили в официальном telegram-канале СК. Там добавили, что в 2023 году два брата собрали группу из около 27 человек с целью продажи фальсифицированных лекарственных препаратов на территории Краснодарского края. Для этого они арендовали помещения, замаскированные под аптеки, и продавали фальсифицированные препараты, в том числе несовершеннолетним. В результате употребления этих препаратов погибли четверо детей. Всем фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. По ходатайству следователя на имущество и счета участников наложены аресты на сумму более 100 миллионов рублей. Расследование продолжается. Двое организаторов и управляющая сетью аптек скрылись от следствия и объявлены в розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России в Краснодарском крае пресек деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом фальсифицированных лекарственных средств. Из-за препаратов умирали несовершеннолетние. Об этом сообщили в telegram-канале Следственного Комитета. «Вплоть до 4 июня 2024 года участники преступной группы реализовывали фальсифицированные лекарства потребителям, в том числе несовершеннолетним», — уточнили в официальном telegram-канале СК. Там добавили, что в 2023 году два брата собрали группу из около 27 человек с целью продажи фальсифицированных лекарственных препаратов на территории Краснодарского края. Для этого они арендовали помещения, замаскированные под аптеки, и продавали фальсифицированные препараты, в том числе несовершеннолетним. В результате употребления этих препаратов погибли четверо детей. Всем фигурантам предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. По ходатайству следователя на имущество и счета участников наложены аресты на сумму более 100 миллионов рублей. Расследование продолжается. Двое организаторов и управляющая сетью аптек скрылись от следствия и объявлены в розыск.