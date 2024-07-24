В Екатеринбурге на Опалихинской, 27 неизвестный пырнул мужчину. Об этом сообщили очевидцы.
«На Опалихинской, 27 мужчину пырнули ножом. Мужчина сейчас в скорой, а рядом дежурят сотрудники полиции», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. "Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу. На место выехали сотрудники полиции, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", — сообщили в ведомстве.
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