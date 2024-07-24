Неизвестный пырнул мужчину ножом в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге на прохожего напали с ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщают о ноже в руках нападавшего
Очевидцы сообщают о ноже в руках нападавшего Фото:

В Екатеринбурге на Опалихинской, 27 неизвестный пырнул мужчину. Об этом сообщили очевидцы.

«На Опалихинской, 27 мужчину пырнули ножом. Мужчина сейчас в скорой, а рядом дежурят сотрудники полиции», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. "Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу. На место выехали сотрудники полиции, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", — сообщили в ведомстве. 

Нападение произошло вечером 24 июля
Нападение произошло вечером 24 июля
Фото:

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В Екатеринбурге на Опалихинской, 27 неизвестный пырнул мужчину. Об этом сообщили очевидцы. «На Опалихинской, 27 мужчину пырнули ножом. Мужчина сейчас в скорой, а рядом дежурят сотрудники полиции», — пишет telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. "Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции № 9 УМВД России по г. Екатеринбургу. На место выехали сотрудники полиции, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение", — сообщили в ведомстве. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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