Мэрия Магнитогорска установила штрафы за отказ размещать рекламу на улицах

Мэрия Магнитогорска (Челябинская область) будет наказывать операторов наружной рекламы за отказ от ее размещения. Как URA.RU сообщил председатель Ассоциации рекламных компаний и агентств «Арка» Андрей Лубягин, санкция в виде штрафа в 50% от последней ставки будет действовать при уклонении от подписания договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
«Наказание станут применять к компаниям, которые выиграли право заключения договора, но по каким-то причинам передумали и контракт подписать отказались. При этом наказание за отказ от подписания договора существовало и до этого, его никто не отменял. Победитель в случае отказа теряет задаток, который платится за участие в торгах», — сообщил URA.RU Лубягин.
«Армада Аутдор», которую возглавляет собеседник информагентства, пожаловалась на действия мэрии в УФАС. Бизнесмены потребовали приостановить проведение аукциона и не применять двойного наказания за одно и то же действие.
«Причины отказа заключить договор могут быть разные. В ходе торгов первоначальная сумма может вырасти многократно. В процессе аукциона оперативно сориентироваться нет возможности, торги ведутся по большому количеству лотов. Часто суммы выигрыша могут стать в процессе торгов такими, что приходится выбирать, какой лот выкупить. На другие лоты денег, бывает, просто не хватает», — пояснил Лубягин.
Участник рынка рассказал, что высокая конкуренция, сложившаяся на рынке, привела к росту стоимости права на заключение рекламных договоров. В Магнитогорске, кроме региональных, действуют федеральные игроки. Также появляются новые участники, искусственно завышающие конечную цену договора. В отличие от них, заявил Лубягин, его компания давно на рынке, вложила деньги и компетенции в создание рекламных мест, потеря каждого из которых значительна.
«[Перед принятием 28 мая постановления] проведены публичные консультации. Дополнительно проект документа направлялся уполномоченному по защите прав предпринимателей Челябинской области, в Магнитогорскую торгово-промышленную палату. В ходе публичных консультаций замечания и предложения не поступали», — сказали URA.RU в мэрии.
Представители властей добавили, что проект изменений согласовали в прокуратуре Ленинского района города. В мэрии ждут, что штраф повысит дисциплину участников торгов, считая — прав и свобод он не нарушает. Вводя новацию, муниципалитет борется с тенденцией завышения на торгах начальных цен с последующим уклонением от заключения договора.
Вопрос УФАС будет рассматривать 25 июля. Лубягина порадовало, что антимонопольное ведомство приняло жалобу к рассмотрению и готово выслушать доводы компании.
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