Мэрия Магнитогорска установила штрафы за отказ размещать рекламу на улицах

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В Магнитогорске ввели штрафы за отказ заключать договор на монтаж рекламных конструкций
В Магнитогорске ввели штрафы за отказ заключать договор на монтаж рекламных конструкций Фото:

Мэрия Магнитогорска (Челябинская область) будет наказывать операторов наружной рекламы за отказ от ее размещения. Как URA.RU сообщил председатель Ассоциации рекламных компаний и агентств «Арка» Андрей Лубягин, санкция в виде штрафа в 50% от последней ставки будет действовать при уклонении от подписания договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

«Наказание станут применять к компаниям, которые выиграли право заключения договора, но по каким-то причинам передумали и контракт подписать отказались. При этом наказание за отказ от подписания договора существовало и до этого, его никто не отменял. Победитель в случае отказа теряет задаток, который платится за участие в торгах», — сообщил URA.RU Лубягин.

«Армада Аутдор», которую возглавляет собеседник информагентства, пожаловалась на действия мэрии в УФАС. Бизнесмены потребовали приостановить проведение аукциона и не применять двойного наказания за одно и то же действие.

«Причины отказа заключить договор могут быть разные. В ходе торгов первоначальная сумма может вырасти многократно. В процессе аукциона оперативно сориентироваться нет возможности, торги ведутся по большому количеству лотов. Часто суммы выигрыша могут стать в процессе торгов такими, что приходится выбирать, какой лот выкупить. На другие лоты денег, бывает, просто не хватает», — пояснил Лубягин.

Участник рынка рассказал, что высокая конкуренция, сложившаяся на рынке, привела к росту стоимости права на заключение рекламных договоров. В Магнитогорске, кроме региональных, действуют федеральные игроки. Также появляются новые участники, искусственно завышающие конечную цену договора. В отличие от них, заявил Лубягин, его компания давно на рынке, вложила деньги и компетенции в создание рекламных мест, потеря каждого из которых значительна.

«[Перед принятием 28 мая постановления] проведены публичные консультации. Дополнительно проект документа направлялся уполномоченному по защите прав предпринимателей Челябинской области, в Магнитогорскую торгово-промышленную палату. В ходе публичных консультаций замечания и предложения не поступали», — сказали URA.RU в мэрии.

Представители властей добавили, что проект изменений согласовали в прокуратуре Ленинского района города. В мэрии ждут, что штраф повысит дисциплину участников торгов, считая — прав и свобод он не нарушает. Вводя новацию, муниципалитет борется с тенденцией завышения на торгах начальных цен с последующим уклонением от заключения договора.

Вопрос УФАС будет рассматривать 25 июля. Лубягина порадовало, что антимонопольное ведомство приняло жалобу к рассмотрению и готово выслушать доводы компании.

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Мэрия Магнитогорска (Челябинская область) будет наказывать операторов наружной рекламы за отказ от ее размещения. Как URA.RU сообщил председатель Ассоциации рекламных компаний и агентств «Арка» Андрей Лубягин, санкция в виде штрафа в 50% от последней ставки будет действовать при уклонении от подписания договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. «Наказание станут применять к компаниям, которые выиграли право заключения договора, но по каким-то причинам передумали и контракт подписать отказались. При этом наказание за отказ от подписания договора существовало и до этого, его никто не отменял. Победитель в случае отказа теряет задаток, который платится за участие в торгах», — сообщил URA.RU Лубягин. «Армада Аутдор», которую возглавляет собеседник информагентства, пожаловалась на действия мэрии в УФАС. Бизнесмены потребовали приостановить проведение аукциона и не применять двойного наказания за одно и то же действие. «Причины отказа заключить договор могут быть разные. В ходе торгов первоначальная сумма может вырасти многократно. В процессе аукциона оперативно сориентироваться нет возможности, торги ведутся по большому количеству лотов. Часто суммы выигрыша могут стать в процессе торгов такими, что приходится выбирать, какой лот выкупить. На другие лоты денег, бывает, просто не хватает», — пояснил Лубягин. Участник рынка рассказал, что высокая конкуренция, сложившаяся на рынке, привела к росту стоимости права на заключение рекламных договоров. В Магнитогорске, кроме региональных, действуют федеральные игроки. Также появляются новые участники, искусственно завышающие конечную цену договора. В отличие от них, заявил Лубягин, его компания давно на рынке, вложила деньги и компетенции в создание рекламных мест, потеря каждого из которых значительна. «[Перед принятием 28 мая постановления] проведены публичные консультации. Дополнительно проект документа направлялся уполномоченному по защите прав предпринимателей Челябинской области, в Магнитогорскую торгово-промышленную палату. В ходе публичных консультаций замечания и предложения не поступали», — сказали URA.RU в мэрии. Представители властей добавили, что проект изменений согласовали в прокуратуре Ленинского района города. В мэрии ждут, что штраф повысит дисциплину участников торгов, считая — прав и свобод он не нарушает. Вводя новацию, муниципалитет борется с тенденцией завышения на торгах начальных цен с последующим уклонением от заключения договора. Вопрос УФАС будет рассматривать 25 июля. Лубягина порадовало, что антимонопольное ведомство приняло жалобу к рассмотрению и готово выслушать доводы компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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