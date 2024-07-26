Челябинцы быстрее всего покупают квартиры в трех районах города. Инфографика

26 июля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Лучше всего в Челябинске продаются квартиры площадью 46 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в июне 2024 года наибольшим спросом пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах города. Именно там расположено наибольшее число выставленных на продажу квартир, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске в июне 2024 года больше всего квартир на вторичном рынке было продано в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском города. Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Курчатовский — 251 объект (22,92%), Калининский — 245 объектов (22,37%), Тракторозаводский — 143 объекта (13,06%). Средняя стоимость квадратного метра при этом составила 98 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи». В целом в июне 2024 года в структуре продаж 58% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 32,14%, а трехкомнатных — 10,71%. Лучше всего в июне продавались квартиры площадью 46 квадратных метров, в среднем площадь немного увеличившись по сравнению с прошлым годом. Средний срок экспозиции проданных квартир составил 2,82 месяцев, по сравнению с июнем 2023 года он также увеличился. В Челябинске летом 2024 года лучше всего продаются квартиры на вторичном рынке в районах с наибольшим выбором Инфографика: пресс-служба АН «Этажи» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в июне 2024 года наибольшим спросом пользовались квартиры в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах города. Именно там расположено наибольшее число выставленных на продажу квартир, сообщили в пресс-службе АН «Этажи». «В Челябинске в июне 2024 года больше всего квартир на вторичном рынке было продано в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском города. Наибольшее предложение на вторичном рынке сосредоточено в следующих районах: Курчатовский — 251 объект (22,92%), Калининский — 245 объектов (22,37%), Тракторозаводский — 143 объекта (13,06%). Средняя стоимость квадратного метра при этом составила 98 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщили в пресс-службе АН «Этажи». В целом в июне 2024 года в структуре продаж 58% покупателей сделали выбор в пользу однокомнатных квартир. Доля продаж двухкомнатных квартир составила 32,14%, а трехкомнатных — 10,71%. Лучше всего в июне продавались квартиры площадью 46 квадратных метров, в среднем площадь немного увеличившись по сравнению с прошлым годом. Средний срок экспозиции проданных квартир составил 2,82 месяцев, по сравнению с июнем 2023 года он также увеличился.