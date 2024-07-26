В Копейске из-за подтоплений ливневыми водами перекрыли одну из центральных улиц

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Дождь, потоп. Челябинск
В Копейске закрыли движение транспорта на одной из центральных улиц Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В центре Копейска Челябинской области из-за затопления проезжей части на четыре дня перекрыли одну из главных улиц города. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с затоплением проезжей части временно ограничено движение транспортных средств на участке автодороги от дома № 6 до дома № 8 (ТРК „Слава“) проспекта Славы. Ограничение действует в период с 26 по 29 июля», — сообщили в пресс-службе.

Проспект Славы расположен в центральной части Копейска. Он ведет к крупнейшему ТРК и является одним из четырех проспектов города. Парковка «Славы» после сильных ливней подтапливается регулярно, однако перекрытие проспекта — явление чрезвычайно редкое.

Сильные ливни идут на территории региона несколько дней. По информации синоптиков, они продлятся по 28 июля включительно.

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В центре Копейска Челябинской области из-за затопления проезжей части на четыре дня перекрыли одну из главных улиц города. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с затоплением проезжей части временно ограничено движение транспортных средств на участке автодороги от дома № 6 до дома № 8 (ТРК „Слава“) проспекта Славы. Ограничение действует в период с 26 по 29 июля», — сообщили в пресс-службе. Проспект Славы расположен в центральной части Копейска. Он ведет к крупнейшему ТРК и является одним из четырех проспектов города. Парковка «Славы» после сильных ливней подтапливается регулярно, однако перекрытие проспекта — явление чрезвычайно редкое. Сильные ливни идут на территории региона несколько дней. По информации синоптиков, они продлятся по 28 июля включительно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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