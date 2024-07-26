В Копейске из-за подтоплений ливневыми водами перекрыли одну из центральных улиц

В центре Копейска Челябинской области из-за затопления проезжей части на четыре дня перекрыли одну из главных улиц города. Об этом 26 июля сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с затоплением проезжей части временно ограничено движение транспортных средств на участке автодороги от дома № 6 до дома № 8 (ТРК „Слава“) проспекта Славы. Ограничение действует в период с 26 по 29 июля», — сообщили в пресс-службе.
Проспект Славы расположен в центральной части Копейска. Он ведет к крупнейшему ТРК и является одним из четырех проспектов города. Парковка «Славы» после сильных ливней подтапливается регулярно, однако перекрытие проспекта — явление чрезвычайно редкое.
Сильные ливни идут на территории региона несколько дней. По информации синоптиков, они продлятся по 28 июля включительно.
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