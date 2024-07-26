Во всех городах ХМАО почтили память детей — жертв войны в Донбассе Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сегодня, 27 июля, во всех городах ХМАО жители региона зажгли свечи, возложили цветы и игрушки к мемориалам в память о детях — жертвах войны в Донбассе. Врио главы округа Руслан Кухарук, сказал, что Югра вместе со всей страной разделяет боль этой трагедии.

«По всей стране сегодня проходят акции — реквием в память о невинно погибших от военной агрессии киевского режима детях Донбасса, Новороссии и приграничных регионов. Югра вместе со всей страной разделяет эту боль. В окружной столице и других городах ровно в полдень жители возложили цветы, зажгли свечи, вспомнили поименно детей, которые никогда не станут взрослыми», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Одной из первых жертв стала молодая мама с 10-месячной дочерью на руках. Всего с 2014 года в результате действий ВСУ погибло более 300 детей.

Более 1,5 тысячи активистов Молодежного общественного движения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» провели акцию памяти в Москве, посвященную детям, ставшим жертвами боевых действий в Донбассе. Акция, в том числе была проведена у 13 посольств недружественных РФ стран.