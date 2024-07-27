Курганские футболисты в ливень разгромили пермяков

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Футболисты из Кургана победили пермскую команду
Футболисты из Кургана победили пермскую команду Фото:

Футбольный клуб «Курган» 27 июля в условиях сильного дождя нанес поражение в домашнем матче команде «Амкар-Пермь-2». Матч завершился со счетом — 5:2 в пользу курганцев. Об этом сообщили представители клуба из Кургана.

«ФК „Курган“ выиграл у команды „Амкар-Пермь-2“ со счетом 5:2. У курганцев по два гола забили Даниил Иконников и Константин Липихин, еще один гол забил Семен Кошкин», — указано в группе курганского клуба в соцсети «ВКонтакте.

Футболисты провели матч в рамках чемпионата Приволжского, Сибирского, Уральского федеральных округов Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин «III дивизион». Следующий матч состоится 3 августа с командой ФК «СибГУФК-Иртыш-2», отметили представители клуба.

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Футбольный клуб «Курган» 27 июля в условиях сильного дождя нанес поражение в домашнем матче команде «Амкар-Пермь-2». Матч завершился со счетом — 5:2 в пользу курганцев. Об этом сообщили представители клуба из Кургана. «ФК „Курган“ выиграл у команды „Амкар-Пермь-2“ со счетом 5:2. У курганцев по два гола забили Даниил Иконников и Константин Липихин, еще один гол забил Семен Кошкин», — указано в группе курганского клуба в соцсети «ВКонтакте. Футболисты провели матч в рамках чемпионата Приволжского, Сибирского, Уральского федеральных округов Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин «III дивизион». Следующий матч состоится 3 августа с командой ФК «СибГУФК-Иртыш-2», отметили представители клуба.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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