Курганские футболисты в ливень разгромили пермяков

Футбольный клуб «Курган» 27 июля в условиях сильного дождя нанес поражение в домашнем матче команде «Амкар-Пермь-2». Матч завершился со счетом — 5:2 в пользу курганцев. Об этом сообщили представители клуба из Кургана.
«ФК „Курган“ выиграл у команды „Амкар-Пермь-2“ со счетом 5:2. У курганцев по два гола забили Даниил Иконников и Константин Липихин, еще один гол забил Семен Кошкин», — указано в группе курганского клуба в соцсети «ВКонтакте.
Футболисты провели матч в рамках чемпионата Приволжского, Сибирского, Уральского федеральных округов Всероссийских соревнований по футболу среди мужчин «III дивизион». Следующий матч состоится 3 августа с командой ФК «СибГУФК-Иртыш-2», отметили представители клуба.
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