WSJ: США создадут новое военное командование в Японии

Соединенные Штаты Америки в воскресенье объявят о создании нового военного командования на территории Японии. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Вашингтон пошел на это в рамках усиления безопасности и связей с союзниками в Азии на фоне увеличения военного потенциала Китая
«США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности», — передает газета. Новое командование будет заниматься координацией военных операций с Японией, планированием совместных учений и обеспечением обороны страны в случае возникновения военных конфликтов. Газета уточняет, что это позволит американским войскам, дислоцированным в Японии, действовать более оперативно, не ожидая указаний от Индо-Тихоокеанского командования, расположенного на Гавайях.
Ранее сообщалось, что Япония и США приступили к разработке первого совместного документа по политике расширенного сдерживания. В договоре будет пункт о том, что Вашингтон будет готов использовать ядерное оружие для защиты Японии.
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