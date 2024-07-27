27 июля 2024

WSJ: США создадут новое военное командование в Японии

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США будут координировать военные операции в Японии
США будут координировать военные операции в Японии Фото:

Соединенные Штаты Америки в воскресенье объявят о создании нового военного командования на территории Японии. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Вашингтон пошел на это в рамках усиления безопасности и связей с союзниками в Азии на фоне увеличения военного потенциала Китая

«США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности», — передает газета. Новое командование будет заниматься координацией военных операций с Японией, планированием совместных учений и обеспечением обороны страны в случае возникновения военных конфликтов. Газета уточняет, что это позволит американским войскам, дислоцированным в Японии, действовать более оперативно, не ожидая указаний от Индо-Тихоокеанского командования, расположенного на Гавайях.

Ранее сообщалось, что Япония и США приступили к разработке первого совместного документа по политике расширенного сдерживания. В договоре будет пункт о том, что Вашингтон будет готов использовать ядерное оружие для защиты Японии. 

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Соединенные Штаты Америки в воскресенье объявят о создании нового военного командования на территории Японии. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Вашингтон пошел на это в рамках усиления безопасности и связей с союзниками в Азии на фоне увеличения военного потенциала Китая «США создадут новое военное командование в Японии для укрепления связей в сфере безопасности», — передает газета. Новое командование будет заниматься координацией военных операций с Японией, планированием совместных учений и обеспечением обороны страны в случае возникновения военных конфликтов. Газета уточняет, что это позволит американским войскам, дислоцированным в Японии, действовать более оперативно, не ожидая указаний от Индо-Тихоокеанского командования, расположенного на Гавайях. Ранее сообщалось, что Япония и США приступили к разработке первого совместного документа по политике расширенного сдерживания. В договоре будет пункт о том, что Вашингтон будет готов использовать ядерное оружие для защиты Японии. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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