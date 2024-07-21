«Иомиури»: США будут защищать Японию ядерным оружием

Япония и Соединенные Штаты Америки приступили к разработке первого совместного документа по политике расширенного сдерживания, в который будет включен пункт о готовности США обеспечить защиту Японии, используя при необходимости ядерное оружие. Об этом сообщает газета «Иомиури».
«В частности, документ будет содержать пункт о решимости США способствовать сдерживанию в регионе вокруг Японии средствами, включая ядерное оружие», — сообщает японская газета со ссылкой на информированные источники. Ожидается, что документ подробно опишет сценарии, при которых Соединенные Штаты могут предпринять ответные действия против третьих стран.
По данным «Иомиури», министры иностранных дел и обороны обеих стран обсудят содержание документа на предстоящей встрече в Токио. Там же отметили, что подробности совместного документа, скорее всего, не будут опубликованы по соображениям безопасности.
Ранее сообщалось, что Пентагон заключил контракт на производство девяти тактических палубных самолетов E-2D Hawkeye радиолокационного обнаружения для США и Японии. Сумма контракта превышает 1,4 миллиарда долларов, исполнение ожидается в марте 2029 года, передает RT.
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