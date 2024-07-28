28 июля 2024

Перевернувшаяся бетономешалка заблокировала дорогу в Челябинске. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, пробка, ливень, капли на стекле, дождь, осень
Водители встали в пробку Фото:

В Челябинске автодорога «Меридиан», связывающая несколько районов города, встала в пробку из-за перевернувшейся бетономешалки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ, движение на месте ДТП регулируют инспекторы ДПС.

«По предварительным данным, водитель КАМАЗа в процессе движения не справился с управлением, что привело к наезду на препятствие (металлическое ограждение), с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции на месте аварии и помогают водителям проехать участок. Тем же, кто только планирует выезжать, советуют объезжать данный участок. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций.

На дороге образовалась пробка
На дороге образовалась пробка

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В Челябинске автодорога «Меридиан», связывающая несколько районов города, встала в пробку из-за перевернувшейся бетономешалки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ, движение на месте ДТП регулируют инспекторы ДПС. «По предварительным данным, водитель КАМАЗа в процессе движения не справился с управлением, что привело к наезду на препятствие (металлическое ограждение), с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции на месте аварии и помогают водителям проехать участок. Тем же, кто только планирует выезжать, советуют объезжать данный участок. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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