В Челябинске автодорога «Меридиан», связывающая несколько районов города, встала в пробку из-за перевернувшейся бетономешалки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ, движение на месте ДТП регулируют инспекторы ДПС.
«По предварительным данным, водитель КАМАЗа в процессе движения не справился с управлением, что привело к наезду на препятствие (металлическое ограждение), с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции на месте аварии и помогают водителям проехать участок. Тем же, кто только планирует выезжать, советуют объезжать данный участок. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций.
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