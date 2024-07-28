Перевернувшаяся бетономешалка заблокировала дорогу в Челябинске. Скрин

29 июля 2024 в 09:30 Размер текста - 17 +

Водители встали в пробку Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Челябинске автодорога «Меридиан», связывающая несколько районов города, встала в пробку из-за перевернувшейся бетономешалки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ, движение на месте ДТП регулируют инспекторы ДПС. «По предварительным данным, водитель КАМАЗа в процессе движения не справился с управлением, что привело к наезду на препятствие (металлическое ограждение), с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции на месте аварии и помогают водителям проехать участок. Тем же, кто только планирует выезжать, советуют объезжать данный участок. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций. На дороге образовалась пробка Скрин: сервис «Яндекс.Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске автодорога «Меридиан», связывающая несколько районов города, встала в пробку из-за перевернувшейся бетономешалки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ, движение на месте ДТП регулируют инспекторы ДПС. «По предварительным данным, водитель КАМАЗа в процессе движения не справился с управлением, что привело к наезду на препятствие (металлическое ограждение), с дальнейшим опрокидыванием транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГАИ города. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции на месте аварии и помогают водителям проехать участок. Тем же, кто только планирует выезжать, советуют объезжать данный участок. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения заторовых ситуаций.