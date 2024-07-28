Крупнейший производитель фанеры отреагировал на информацию о покупке ЦБК в Краснокамске

"Свеза" не рассматривает приобретение краснокамского бумкомбината "Кама"
В компания «Свеза» назвали информацию о приобретении целлюлозно-бумажного комбината «Кама» в Краснокамске (Пермский край) не соответствующей действительности. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе «Свезы».
«Информация о покупке компанией „Свеза“ ЦБК „Кама“ не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе компании. Ранее в СМИ появилась информация о готовящемся приобретении «Свезой» ООО «Кама», которое управляет Краснокамским бумажным комбинатом.
«Свеза» является крупнейшим мировым производителем фанеры. Один из комбинатов компании расположен в поселке Уральском.
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