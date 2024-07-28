28 июля 2024

Крупнейший производитель фанеры отреагировал на информацию о покупке ЦБК в Краснокамске

В компании «Свеза» опровергли информацию о покупке ЦБК в Краснокамске
© Служба новостей «URA.RU»
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"Свеза" не рассматривает приобретение краснокамского бумкомбината "Кама"
"Свеза" не рассматривает приобретение краснокамского бумкомбината "Кама" Фото:

В компания «Свеза» назвали информацию о приобретении целлюлозно-бумажного комбината «Кама» в Краснокамске (Пермский край) не соответствующей действительности. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе «Свезы».

«Информация о покупке компанией „Свеза“ ЦБК „Кама“ не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе компании. Ранее в СМИ появилась информация о готовящемся приобретении «Свезой» ООО «Кама», которое управляет Краснокамским бумажным комбинатом.

«Свеза» является крупнейшим мировым производителем фанеры. Один из комбинатов компании расположен в поселке Уральском.

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В компания «Свеза» назвали информацию о приобретении целлюлозно-бумажного комбината «Кама» в Краснокамске (Пермский край) не соответствующей действительности. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе «Свезы». «Информация о покупке компанией „Свеза“ ЦБК „Кама“ не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе компании. Ранее в СМИ появилась информация о готовящемся приобретении «Свезой» ООО «Кама», которое управляет Краснокамским бумажным комбинатом. «Свеза» является крупнейшим мировым производителем фанеры. Один из комбинатов компании расположен в поселке Уральском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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