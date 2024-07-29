В затопленной дождями Челябинской области стал снижаться уровень воды

После ухода воды начнется восстановление жилых домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

В населенных пунктах Челябинской области, пострадавших от проливных дождей, стал снижаться уровень воды. Об этом URA.RU 29 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На многих подтопленных территориях уровень воды снижается. Там, где вода отступает, начинаются восстановительные работы», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас подтопленными остаются 325 жилых домов и свыше 1000 приусадебных участков. Более 900 человек смогли эвакуироваться самостоятельно, для 224 потребовалась помощь спасателей. Часть из них сейчас находится в пунктах временного размещения.

Дожди идут в регионе уже несколько дней. Из-за этого реки выходят из берегов, топят поселения. В Карабаше из-за увеличения уровня воды в Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Власти принимают меры для предотвращения ЧП.