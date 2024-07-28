28 июля 2024

В Челябинской области подтоплено 325 жилых домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода подтапливает жилые дома
Вода подтапливает жилые дома Фото:
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На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

По состоянию на утро 29 июля, в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«На утро: подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых (люди не проживали). Также подтоплено 1063 приусадебных участка», — сообщили в пресс-службе главка.

Самостоятельно из подтопленных домов эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуировано 224 человека, из них 32 ребенка. В пунктах временного размещения районов и городов были размещены 90 человек, в том числе семь детей.

Подтопления вызваны затяжными ливнями, прошедшими на территории региона. За несколько дней выпало более полуторамесячной нормы осадков. Режим ЧС действует в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах.

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По состоянию на утро 29 июля, в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На утро: подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых (люди не проживали). Также подтоплено 1063 приусадебных участка», — сообщили в пресс-службе главка. Самостоятельно из подтопленных домов эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуировано 224 человека, из них 32 ребенка. В пунктах временного размещения районов и городов были размещены 90 человек, в том числе семь детей. Подтопления вызваны затяжными ливнями, прошедшими на территории региона. За несколько дней выпало более полуторамесячной нормы осадков. Режим ЧС действует в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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