По состоянию на утро 29 июля, в Челябинской области подтоплено 325 жилых домов и 600 садовых домиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«На утро: подтоплено 325 жилых домов, 600 садовых (люди не проживали). Также подтоплено 1063 приусадебных участка», — сообщили в пресс-службе главка.
Самостоятельно из подтопленных домов эвакуировались более 900 человек. Силами МЧС и муниципалитетов эвакуировано 224 человека, из них 32 ребенка. В пунктах временного размещения районов и городов были размещены 90 человек, в том числе семь детей.
Подтопления вызваны затяжными ливнями, прошедшими на территории региона. За несколько дней выпало более полуторамесячной нормы осадков. Режим ЧС действует в Карабаше, Коркинском муниципальном округе, Сосновском и Еманжелинском районах.
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