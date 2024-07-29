Цех под Екатеринбургом, где нашли опасную воду, продолжил свою работу

29 июля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

В фирме допустили, что негатив про воду может быть происками недоброжелателей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Цех по розливу питьевой воды Olavoda, о закрытии которого после массового отравления сообщали судебные приставы, продолжает работать. Об этом URA.RU рассказал Сергей Ланских, один из учредителей фирмы «Экопродукт», которая выпускает питьевую воду этой марки. «Не знаю, откуда у приставов такая информация. Знаю, что у директора вопросов нет. Цех работает. Возможно, кто-то заказал [негатив в СМИ про компанию]. О пострадавших мне ничего неизвестно. Все нормально, я утром звонил, все работает», — сказал Ланских.



То же самое подтвердили и непосредственно представители брэнда Olavoda. Они сообщили, что цех функционирует как и прежде. О закрытии цеха по розливу питьевой воды под Екатеринбургом сообщал telegram-канал Федеральной службы судебных приставов. В посте объяснялось, что Роспотребнадзор нашел на предприятии кишечную палочку, которой заразился 31 человек. Также в числе замечаний упоминались несоблюдение контроля за дезинфекцией и грызуны с насекомыми в производственных помещениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Цех по розливу питьевой воды Olavoda, о закрытии которого после массового отравления сообщали судебные приставы, продолжает работать. Об этом URA.RU рассказал Сергей Ланских, один из учредителей фирмы «Экопродукт», которая выпускает питьевую воду этой марки. «Не знаю, откуда у приставов такая информация. Знаю, что у директора вопросов нет. Цех работает. Возможно, кто-то заказал [негатив в СМИ про компанию]. О пострадавших мне ничего неизвестно. Все нормально, я утром звонил, все работает», — сказал Ланских. То же самое подтвердили и непосредственно представители брэнда Olavoda. Они сообщили, что цех функционирует как и прежде. О закрытии цеха по розливу питьевой воды под Екатеринбургом сообщал telegram-канал Федеральной службы судебных приставов. В посте объяснялось, что Роспотребнадзор нашел на предприятии кишечную палочку, которой заразился 31 человек. Также в числе замечаний упоминались несоблюдение контроля за дезинфекцией и грызуны с насекомыми в производственных помещениях.