В Челябинской области запустили горячую линию для пострадавших от подтопления

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Позвонив на горячую линию можно узнать все о выплатах за ущерб от потопа
Позвонив на горячую линию можно узнать все о выплатах за ущерб от потопа Фото:
новость из сюжета
На Челябинскую область обрушились затяжные ливни

Для жителей Челябинской области, пострадавших от недавних наводнений, запущена горячая линия, где можно получить всю информацию о предстоящих выплатах. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона.

«Линия работает ежедневно, с 8:30 до 19:00, включая выходные дни. Номер телефона горячей линии — 8-922-71-54-772», — сообщили в пресс-слкжбе. Граждане могут обращаться за консультациями и получением информации о порядке и условиях выплат.

В результате обильных осадков в регионе произошло подтопление населенных пунктов, муниципальные комиссии ведут оценку ущерба. Губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную поддержку пострадавшим.

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Для жителей Челябинской области, пострадавших от недавних наводнений, запущена горячая линия, где можно получить всю информацию о предстоящих выплатах. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона. «Линия работает ежедневно, с 8:30 до 19:00, включая выходные дни. Номер телефона горячей линии — 8-922-71-54-772», — сообщили в пресс-слкжбе. Граждане могут обращаться за консультациями и получением информации о порядке и условиях выплат. В результате обильных осадков в регионе произошло подтопление населенных пунктов, муниципальные комиссии ведут оценку ущерба. Губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную поддержку пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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