В Челябинской области запустили горячую линию для пострадавших от подтопления

Для жителей Челябинской области, пострадавших от недавних наводнений, запущена горячая линия, где можно получить всю информацию о предстоящих выплатах. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона.
«Линия работает ежедневно, с 8:30 до 19:00, включая выходные дни. Номер телефона горячей линии — 8-922-71-54-772», — сообщили в пресс-слкжбе. Граждане могут обращаться за консультациями и получением информации о порядке и условиях выплат.
В результате обильных осадков в регионе произошло подтопление населенных пунктов, муниципальные комиссии ведут оценку ущерба. Губернатор Алексей Текслер поручил оказать материальную поддержку пострадавшим.
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