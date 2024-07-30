Выставка цветов и плодов оживит челябинский парк Гагарина

В Челябинске 17 августа пройдет ежегодная выставка цветов и плодов, которая традиционно соберет любителей флоры и садоводства в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина. Ожидается, что парк превратится в сад с красочными экспозициями и насыщенной развлекательной программой, сообщили URA.RU 30 июля в пресс-службе управлении культуры областного центра.
«В субботу, 17 августа, в Челябинске состоится 21-ая Городская выставка цветов и плодов. В выставке примут участие все семь районов Челябинска. Концертная программа состоится на главной сцене парка. Начало мероприятия запланировано на 12:00», — сообщили в пресс-службе.
Главное событие развернется на центральной сцене парка, где выступят вокальные и танцевальные коллективы города. Посетители смогут поучаствовать в творческих мастер-классах и насладиться театральным представлением от театра «Аккорд». Праздник дополнят ростовые куклы и ходулисты в образах героев русских сказок.
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