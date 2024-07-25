Челябинский хоккеист Кузнецов летит в Петербург подписывать контракт со СКА

Челябинский хоккеист Евгений Кузнецов 26 июля прилетит в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с клубом СКА. Об этом сообщают спортивные издания.
«Кузнецов прибудет в северную столицу 26 июля. Ожидается, что Кузнецов подпишет четырехлетний контракт со СКА, где и продолжит карьеру. Перед этим клуб из Санкт-Петербурга проведет ряд обменов, чтобы вписаться под потолок зарплат», — сообщает издание «МатчТВ».
Ранее 32-летний Кузнецов расторг контракт с «Каролиной» в НХЛ, получив статус неограниченно свободного агента. До этого Кузнецов на протяжении десяти лет защищал цвета «Вашингтона», с которым в 2018 году завоевал Кубок Стэнли.
Весной текущего года подписал контракт с «Каролиной», с которой дошел до полуфинала Кубка Стэнли. Его команда в полуфинале уступила будущей победительнице турнира «Флориде».
Кузнецов — воспитанник «Трактора» и играл за клуб из Челябинска до 2013 года, выиграв с клубом серебро в Кубке Гагарина. Ранее генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков, сообщил, что клуб сделал хоккеисту предложение о возвращении, финансово не уступающее предложению СКА.
В 2019 году международной федерацией хоккея Кузнецов на четыре года был отстранен от участия в турнирах за употребление кокаина. По этой причине он не вызывался в сборную России. Однако НХЛ не стала отстранять его от игр, и Кузнецов продолжал выступать в этой лиге. В 2023 году срок дисквалификации Кузнецова истек.
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