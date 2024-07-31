Рэпер Гуф выступит на международном турнире в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на гранд-финал Winline Лиги по баскетболу 3×3 выступит рэпер Гуф (Алексей Долматов). В соревновании будут участвовать команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Свердловской области.
Мероприятие пройдет с 9 по 11 августа на «Екатеринбург Арене». Всего будет 24 команды — 16 мужских и восемь женских. Команды из России, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Ирана, Китая и Беларуси
«Известно, что в турнире примут участие мужские команды „Руна“ (Москва), Bionord и Bionord Pro (Пермь), ЦОП Б.Б. (Санкт-Петербург) и другие, а также женские команды из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Химок и Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Минспорт Свердловской области».
Также на турнире выступит питерский рэпер Alblak 52 (Кирилл Каджаия). Вход на арену бесплатный.
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