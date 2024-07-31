Рэпер Гуф выступит на международном турнире в Екатеринбурге

01 августа 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

Вместе с Гуфом будет питерский артист Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на гранд-финал Winline Лиги по баскетболу 3×3 выступит рэпер Гуф (Алексей Долматов). В соревновании будут участвовать команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Свердловской области. Мероприятие пройдет с 9 по 11 августа на «Екатеринбург Арене». Всего будет 24 команды — 16 мужских и восемь женских. Команды из России, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Ирана, Китая и Беларуси «Известно, что в турнире примут участие мужские команды „Руна“ (Москва), Bionord и Bionord Pro (Пермь), ЦОП Б.Б. (Санкт-Петербург) и другие, а также женские команды из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Химок и Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Минспорт Свердловской области». Также на турнире выступит питерский рэпер Alblak 52 (Кирилл Каджаия). Вход на арену бесплатный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на гранд-финал Winline Лиги по баскетболу 3×3 выступит рэпер Гуф (Алексей Долматов). В соревновании будут участвовать команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Свердловской области. Мероприятие пройдет с 9 по 11 августа на «Екатеринбург Арене». Всего будет 24 команды — 16 мужских и восемь женских. Команды из России, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Ирана, Китая и Беларуси «Известно, что в турнире примут участие мужские команды „Руна“ (Москва), Bionord и Bionord Pro (Пермь), ЦОП Б.Б. (Санкт-Петербург) и другие, а также женские команды из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Химок и Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Минспорт Свердловской области». Также на турнире выступит питерский рэпер Alblak 52 (Кирилл Каджаия). Вход на арену бесплатный.