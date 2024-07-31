31 июля 2024

Рэпер Гуф выступит на международном турнире в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Guf в TeleClub. Екатеринбург, гуф, guf, долматов алексей
Вместе с Гуфом будет питерский артист Фото:

В Екатеринбурге на гранд-финал Winline Лиги по баскетболу 3×3 выступит рэпер Гуф (Алексей Долматов). В соревновании будут участвовать команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Свердловской области.

Мероприятие пройдет с 9 по 11 августа на «Екатеринбург Арене». Всего будет 24 команды — 16 мужских и восемь женских. Команды из России, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Ирана, Китая и Беларуси

«Известно, что в турнире примут участие мужские команды „Руна“ (Москва), Bionord и Bionord Pro (Пермь), ЦОП Б.Б. (Санкт-Петербург) и другие, а также женские команды из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Химок и Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Минспорт Свердловской области».

Также на турнире выступит питерский рэпер Alblak 52 (Кирилл Каджаия). Вход на арену бесплатный.

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В Екатеринбурге на гранд-финал Winline Лиги по баскетболу 3×3 выступит рэпер Гуф (Алексей Долматов). В соревновании будут участвовать команды из Бразилии, Германии, Китая, России и других стран. Об этом сообщили в пресс-службе минспорта Свердловской области. Мероприятие пройдет с 9 по 11 августа на «Екатеринбург Арене». Всего будет 24 команды — 16 мужских и восемь женских. Команды из России, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Германии, Ирана, Китая и Беларуси «Известно, что в турнире примут участие мужские команды „Руна“ (Москва), Bionord и Bionord Pro (Пермь), ЦОП Б.Б. (Санкт-Петербург) и другие, а также женские команды из Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Химок и Екатеринбурга», — пишет telegram-канал «Минспорт Свердловской области». Также на турнире выступит питерский рэпер Alblak 52 (Кирилл Каджаия). Вход на арену бесплатный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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