К разрушенному взрывом дому в Нижнем Тагиле стянули сотрудников УВЗ. Видео

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Два подъезда оказались разрушенными полностью (архивное фото) Фото:
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В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

К дому на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где из-за взрыва обрушились два подъезда, приехали сотрудники «Уралвагонзавода» — крупнейшего предприятия города. Они помогают спасателям, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Мужчины в форме УВЗ помогают убрать деревья, чтобы могла проехать спецтехника, двигают машины. Говорят, что отпросились с работы, чтобы приехать и помочь», — поделился журналист. В пресс-службе УВЗ пообещали уточнить информацию и дать комментарий позднее.

Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, пострадали шесть человек, из них трое — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.

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К дому на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где из-за взрыва обрушились два подъезда, приехали сотрудники «Уралвагонзавода» — крупнейшего предприятия города. Они помогают спасателям, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчины в форме УВЗ помогают убрать деревья, чтобы могла проехать спецтехника, двигают машины. Говорят, что отпросились с работы, чтобы приехать и помочь», — поделился журналист. В пресс-службе УВЗ пообещали уточнить информацию и дать комментарий позднее. Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, пострадали шесть человек, из них трое — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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