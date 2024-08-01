К разрушенному взрывом дому в Нижнем Тагиле стянули сотрудников УВЗ. Видео

01 августа 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Два подъезда оказались разрушенными полностью (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом К дому на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где из-за взрыва обрушились два подъезда, приехали сотрудники «Уралвагонзавода» — крупнейшего предприятия города. Они помогают спасателям, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчины в форме УВЗ помогают убрать деревья, чтобы могла проехать спецтехника, двигают машины. Говорят, что отпросились с работы, чтобы приехать и помочь», — поделился журналист. В пресс-службе УВЗ пообещали уточнить информацию и дать комментарий позднее. Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, пострадали шесть человек, из них трое — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К дому на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где из-за взрыва обрушились два подъезда, приехали сотрудники «Уралвагонзавода» — крупнейшего предприятия города. Они помогают спасателям, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Мужчины в форме УВЗ помогают убрать деревья, чтобы могла проехать спецтехника, двигают машины. Говорят, что отпросились с работы, чтобы приехать и помочь», — поделился журналист. В пресс-службе УВЗ пообещали уточнить информацию и дать комментарий позднее. Днем 1 августа в доме по адресу Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле произошел взрыв, из-за которого два подъезда оказались разрушенными полностью. По данным МЧС, пострадали шесть человек, из них трое — дети. На месте работают более 150 человек и 47 единиц техники. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.