Силовики оцепили обрушившийся дом в Нижнем Тагиле: 15 главных фото с места ЧП

В Нижнем Тагиле частично обрушилась пятиэтажка, по предварительным данным, пострадали не менее восьми человек. Обрушению, согласно основной версии, предшествовал газовый хлопок (профильные службы говорят, что проверяли дом в конце июня, и все было нормально). Спасатели на месте разбирают завалы, прибыли губернатор Евгений Куйвашев (с профильными чиновниками) и шеф регионального ГУ МВД Александр Мешков. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн и собрало главные кадры с места.
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В Нижнем Тагиле частично обрушилась пятиэтажка, по предварительным данным, пострадали не менее восьми человек. Обрушению, согласно основной версии, предшествовал газовый хлопок (профильные службы говорят, что проверяли дом в конце июня, и все было нормально). Спасатели на месте разбирают завалы, прибыли губернатор Евгений Куйвашев (с профильными чиновниками) и шеф регионального ГУ МВД Александр Мешков. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн и собрало главные кадры с места.