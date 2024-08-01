Силовики оцепили обрушившийся дом в Нижнем Тагиле: 15 главных фото с места ЧП

Спасатели разгребают завалы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле
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ЧП произошло днем 1 августа
ЧП произошло днем 1 августа Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле частично обрушилась пятиэтажка, по предварительным данным, пострадали не менее восьми человек. Обрушению, согласно основной версии, предшествовал газовый хлопок (профильные службы говорят, что проверяли дом в конце июня, и все было нормально). Спасатели на месте разбирают завалы, прибыли губернатор Евгений Куйвашев (с профильными чиновниками) и шеф регионального ГУ МВД Александр Мешков. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн и собрало главные кадры с места.

Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Фото:

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В Нижнем Тагиле частично обрушилась пятиэтажка, по предварительным данным, пострадали не менее восьми человек. Обрушению, согласно основной версии, предшествовал газовый хлопок (профильные службы говорят, что проверяли дом в конце июня, и все было нормально). Спасатели на месте разбирают завалы, прибыли губернатор Евгений Куйвашев (с профильными чиновниками) и шеф регионального ГУ МВД Александр Мешков. URA.RU следит за ситуацией в режиме онлайн и собрало главные кадры с места.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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