Общество В Перми экс-чиновницу осудят за кражу 2,3 млн, выделенных на нацпроект 02 августа 2024 в 12:50 Размер текста - 17 + Уголовное дело направлено в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми осудят бывшего директора ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Как установило следствие, женщина вместе с коллегами и знакомыми похитила более 2 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках нацпроекта «Образование». «По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год, обвиняемые составляли заведомо ложные документы о выполнении работ по проведению семинаров, консультаций, реализуемых на гранты. Они были выделены в рамках нацпроекта „Образование“. Также изготавливались и подложные платежные документы. Средства, перечисляемые в рамках исполнения госконтрактов за невыполненные работы, злоумышленники присваивали. Бюджету причинен ущерб более 2,3 млн рублей», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края. Экс-директора госучреждения и остальных фигурантов уголовного дела обвиняют по двум статьям. Это мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Материалы дела направлены прокурором в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Перми осудят бывшего директора ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Как установило следствие, женщина вместе с коллегами и знакомыми похитила более 2 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках нацпроекта «Образование». «По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год, обвиняемые составляли заведомо ложные документы о выполнении работ по проведению семинаров, консультаций, реализуемых на гранты. Они были выделены в рамках нацпроекта „Образование“. Также изготавливались и подложные платежные документы. Средства, перечисляемые в рамках исполнения госконтрактов за невыполненные работы, злоумышленники присваивали. Бюджету причинен ущерб более 2,3 млн рублей», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края. Экс-директора госучреждения и остальных фигурантов уголовного дела обвиняют по двум статьям. Это мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Материалы дела направлены прокурором в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям