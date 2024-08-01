01 августа 2024

В Перми экс-чиновницу осудят за кражу 2,3 млн, выделенных на нацпроект

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело направлено в суд Фото:

В Перми осудят бывшего директора ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Как установило следствие, женщина вместе с коллегами и знакомыми похитила более 2 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках нацпроекта «Образование».

«По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год, обвиняемые составляли заведомо ложные документы о выполнении работ по проведению семинаров, консультаций, реализуемых на гранты. Они были выделены в рамках нацпроекта „Образование“. Также изготавливались и подложные платежные документы. Средства, перечисляемые в рамках исполнения госконтрактов за невыполненные работы, злоумышленники присваивали. Бюджету причинен ущерб более 2,3 млн рублей», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края.

Экс-директора госучреждения и остальных фигурантов уголовного дела обвиняют по двум статьям. Это мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Материалы дела направлены прокурором в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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В Перми осудят бывшего директора ГКУ ПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Как установило следствие, женщина вместе с коллегами и знакомыми похитила более 2 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках нацпроекта «Образование». «По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год, обвиняемые составляли заведомо ложные документы о выполнении работ по проведению семинаров, консультаций, реализуемых на гранты. Они были выделены в рамках нацпроекта „Образование“. Также изготавливались и подложные платежные документы. Средства, перечисляемые в рамках исполнения госконтрактов за невыполненные работы, злоумышленники присваивали. Бюджету причинен ущерб более 2,3 млн рублей», — сообщил telegram-канал прокуратуры Пермского края. Экс-директора госучреждения и остальных фигурантов уголовного дела обвиняют по двум статьям. Это мошенничество и неправомерный оборот средств платежей. Материалы дела направлены прокурором в Свердловский районный суд Перми для рассмотрения по существу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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