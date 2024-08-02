Пермские власти увеличили расходы на командировки в Москву и Санкт-Петербург

Министерство территориальной безопасности Пермского края повысило размер трат на время командировок для своих сотрудников. В приказе ведомства (имеется в распоряжении URA.RU) сказано, что чиновник смогут расходовать больше денег на гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге.
«Внести в порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам и руководителям государственных краевых учреждений, подведомственных министерству территориальной безопасности Пермского края от 18 марта 2022 года, изменения», — говорится в приказе.
Согласно приказу, руководитель учреждения и его заместитель смогут тратить на однокомнатный (одноместный) номер в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге не более 11 тысяч рублей в сутки (ранее — не более 9 тыс. рублей в сутки). Работникам разрешено тратить не свыше 7 тыс рублей в сутки.
Увеличен размер и дополнительных расходов во время командировок (суточных). За каждый день командировки их размер составит в Москве и Санкт-Петербурге — 600 рублей, а в других городах — 300 рублей (ранее — 500 и 200 рублей, соответственно).
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Министерство территориальной безопасности Пермского края повысило размер трат на время командировок для своих сотрудников. В приказе ведомства (имеется в распоряжении URA.RU) сказано, что чиновник смогут расходовать больше денег на гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. «Внести в порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам и руководителям государственных краевых учреждений, подведомственных министерству территориальной безопасности Пермского края от 18 марта 2022 года, изменения», — говорится в приказе. Согласно приказу, руководитель учреждения и его заместитель смогут тратить на однокомнатный (одноместный) номер в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге не более 11 тысяч рублей в сутки (ранее — не более 9 тыс. рублей в сутки). Работникам разрешено тратить не свыше 7 тыс рублей в сутки. Увеличен размер и дополнительных расходов во время командировок (суточных). За каждый день командировки их размер составит в Москве и Санкт-Петербурге — 600 рублей, а в других городах — 300 рублей (ранее — 500 и 200 рублей, соответственно).