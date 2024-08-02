Пермские власти увеличили расходы на командировки в Москву и Санкт-Петербург

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Новая гостиница Hyatt на Репина 1/2. Екатеринбург, гостиница, hyatt, хайат, гостиничный номер
Сотрудникам ведомства разрешается потратить на одноместный номер в гостинице в Москве 11 тыс рублей Фото:

Министерство территориальной безопасности Пермского края повысило размер трат на время командировок для своих сотрудников. В приказе ведомства (имеется в распоряжении URA.RU) сказано, что чиновник смогут расходовать больше денег на гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге.

Новость по теме
Пермские чиновники смогут тратить больше денег на гостиницы во время служебных командировок

«Внести в порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам и руководителям государственных краевых учреждений, подведомственных министерству территориальной безопасности Пермского края от 18 марта 2022 года, изменения», — говорится в приказе.

Согласно приказу, руководитель учреждения и его заместитель смогут тратить на однокомнатный (одноместный) номер в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге не более 11 тысяч рублей в сутки (ранее — не более 9 тыс. рублей в сутки). Работникам разрешено тратить не свыше 7 тыс рублей в сутки.

Увеличен размер и дополнительных расходов во время командировок (суточных). За каждый день командировки их размер составит в Москве и Санкт-Петербурге — 600 рублей, а в других городах — 300 рублей (ранее — 500 и 200 рублей, соответственно).

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Министерство территориальной безопасности Пермского края повысило размер трат на время командировок для своих сотрудников. В приказе ведомства (имеется в распоряжении URA.RU) сказано, что чиновник смогут расходовать больше денег на гостиницы в Москве и Санкт-Петербурге. «Внести в порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работникам и руководителям государственных краевых учреждений, подведомственных министерству территориальной безопасности Пермского края от 18 марта 2022 года, изменения», — говорится в приказе. Согласно приказу, руководитель учреждения и его заместитель смогут тратить на однокомнатный (одноместный) номер в гостинице в Москве и Санкт-Петербурге не более 11 тысяч рублей в сутки (ранее — не более 9 тыс. рублей в сутки). Работникам разрешено тратить не свыше 7 тыс рублей в сутки. Увеличен размер и дополнительных расходов во время командировок (суточных). За каждый день командировки их размер составит в Москве и Санкт-Петербурге — 600 рублей, а в других городах — 300 рублей (ранее — 500 и 200 рублей, соответственно).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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