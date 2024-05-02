Пермские чиновники смогут тратить больше денег на гостиницы во время служебных командировок

Пермские госслужащие смогут тратить на гостиничный номер 15 тысяч рублей в сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Гостиницы 4 звезды. Курган , гостиница версаль
Госслужащим, занимающим руководящие должности, разрешено тратить до 15 тысяч рублей в сутки за гостиничный номер Фото:

В Пермском крае госслужащим увеличили размер суточных и расходов на оплату гостиниц на период служебных командировок. Информация содержится в указе за подписью и. о. губернатора Александра Смертина. Документ размещен на сайте главы региона.

«Внести в порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Пермского края, утвержденные указом губернатора от 26 ноября 2007 г. № 96 (в редакции указа от 07 ноября 2023 г. № 101), изменения», — сказано в документе. Так, размер суточных для госслужащих увеличен на 100 рублей — до 300 рублей. Размер суточных на время служебных командировок в Москву и Санкт-Петербург составит 600 рублей.

Госслужащим категории «руководители» разрешено тратить на гостиничный номер 15 тысяч рублей в сутки (ранее — 11 тысяч рублей), а чиновникам рангом ниже — «по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера и не выше 7 тысяч рублей в сутки».

URA.RU рассказывало, что пермским госслужащим, которые находятся в служебных командировках в присоединенных в состав РФ республиках, денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере. При этом размер суточных для чиновников за каждый день нахождения в служебной командировке составил 8,5 тысяч рублей.

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В Пермском крае госслужащим увеличили размер суточных и расходов на оплату гостиниц на период служебных командировок. Информация содержится в указе за подписью и. о. губернатора Александра Смертина. Документ размещен на сайте главы региона. «Внести в порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Пермского края, утвержденные указом губернатора от 26 ноября 2007 г. № 96 (в редакции указа от 07 ноября 2023 г. № 101), изменения», — сказано в документе. Так, размер суточных для госслужащих увеличен на 100 рублей — до 300 рублей. Размер суточных на время служебных командировок в Москву и Санкт-Петербург составит 600 рублей. Госслужащим категории «руководители» разрешено тратить на гостиничный номер 15 тысяч рублей в сутки (ранее — 11 тысяч рублей), а чиновникам рангом ниже — «по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера и не выше 7 тысяч рублей в сутки». URA.RU рассказывало, что пермским госслужащим, которые находятся в служебных командировках в присоединенных в состав РФ республиках, денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере. При этом размер суточных для чиновников за каждый день нахождения в служебной командировке составил 8,5 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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