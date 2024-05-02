Пермские чиновники смогут тратить больше денег на гостиницы во время служебных командировок

Пермские госслужащие смогут тратить на гостиничный номер 15 тысяч рублей в сутки

02 мая 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Госслужащим, занимающим руководящие должности, разрешено тратить до 15 тысяч рублей в сутки за гостиничный номер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае госслужащим увеличили размер суточных и расходов на оплату гостиниц на период служебных командировок. Информация содержится в указе за подписью и. о. губернатора Александра Смертина. Документ размещен на сайте главы региона. «Внести в порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Пермского края, утвержденные указом губернатора от 26 ноября 2007 г. № 96 (в редакции указа от 07 ноября 2023 г. № 101), изменения», — сказано в документе. Так, размер суточных для госслужащих увеличен на 100 рублей — до 300 рублей. Размер суточных на время служебных командировок в Москву и Санкт-Петербург составит 600 рублей. Госслужащим категории «руководители» разрешено тратить на гостиничный номер 15 тысяч рублей в сутки (ранее — 11 тысяч рублей), а чиновникам рангом ниже — «по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера и не выше 7 тысяч рублей в сутки». URA.RU рассказывало, что пермским госслужащим, которые находятся в служебных командировках в присоединенных в состав РФ республиках, денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере. При этом размер суточных для чиновников за каждый день нахождения в служебной командировке составил 8,5 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае госслужащим увеличили размер суточных и расходов на оплату гостиниц на период служебных командировок. Информация содержится в указе за подписью и. о. губернатора Александра Смертина. Документ размещен на сайте главы региона. «Внести в порядок и условия командирования государственных гражданских служащих Пермского края, утвержденные указом губернатора от 26 ноября 2007 г. № 96 (в редакции указа от 07 ноября 2023 г. № 101), изменения», — сказано в документе. Так, размер суточных для госслужащих увеличен на 100 рублей — до 300 рублей. Размер суточных на время служебных командировок в Москву и Санкт-Петербург составит 600 рублей. Госслужащим категории «руководители» разрешено тратить на гостиничный номер 15 тысяч рублей в сутки (ранее — 11 тысяч рублей), а чиновникам рангом ниже — «по фактическим затратам, но не более стоимости одноместного номера и не выше 7 тысяч рублей в сутки». URA.RU рассказывало, что пермским госслужащим, которые находятся в служебных командировках в присоединенных в состав РФ республиках, денежное вознаграждение выплачивается в двойном размере. При этом размер суточных для чиновников за каждый день нахождения в служебной командировке составил 8,5 тысяч рублей.