03 августа 2024
02 августа 2024

В ХМАО скончался заслуженный архитектор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковальчук ушел из жизни на 71-м году жизни
Ковальчук ушел из жизни на 71-м году жизни Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в возрасте 70 лет скончался заслуженный архитектор Югры и член Союза архитекторов России Олег Ковальчук. Трагическую новость сообщило издание «Газета Варта».

«На 71-м году жизни скончался заслуженный архитектор Югры. Член Союза архитекторов России Олег Владимирович Ковальчук последние 40 лет посвятил архитектуре Нижневартовска», — говорится в сообщении.

Свой путь в градостроительстве ХМАО Ковальчук начал в 1983 году. В Нижневартовске профессиональную трудовую деятельность он вел в управлении архитектуры горисполкома в роли архитектора, позже трудился на позиции главного архитектора проектной компании «Тектон». Является автором и соавтором множества объектов на территории города и за его пределами. 

Олег Ковальчук является автором и соавтором множества объектов в Нижневартовске
Олег Ковальчук является автором и соавтором множества объектов в Нижневартовске
Фото:

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В Нижневартовске (ХМАО) в возрасте 70 лет скончался заслуженный архитектор Югры и член Союза архитекторов России Олег Ковальчук. Трагическую новость сообщило издание «Газета Варта». «На 71-м году жизни скончался заслуженный архитектор Югры. Член Союза архитекторов России Олег Владимирович Ковальчук последние 40 лет посвятил архитектуре Нижневартовска», — говорится в сообщении. Свой путь в градостроительстве ХМАО Ковальчук начал в 1983 году. В Нижневартовске профессиональную трудовую деятельность он вел в управлении архитектуры горисполкома в роли архитектора, позже трудился на позиции главного архитектора проектной компании «Тектон». Является автором и соавтором множества объектов на территории города и за его пределами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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