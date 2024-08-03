В Нижневартовске (ХМАО) в возрасте 70 лет скончался заслуженный архитектор Югры и член Союза архитекторов России Олег Ковальчук. Трагическую новость сообщило издание «Газета Варта».
«На 71-м году жизни скончался заслуженный архитектор Югры. Член Союза архитекторов России Олег Владимирович Ковальчук последние 40 лет посвятил архитектуре Нижневартовска», — говорится в сообщении.
Свой путь в градостроительстве ХМАО Ковальчук начал в 1983 году. В Нижневартовске профессиональную трудовую деятельность он вел в управлении архитектуры горисполкома в роли архитектора, позже трудился на позиции главного архитектора проектной компании «Тектон». Является автором и соавтором множества объектов на территории города и за его пределами.
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