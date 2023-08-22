В Екатеринбурге выросла стоимость школьного питания

22 августа 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге подорожает школьное питание с 1 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 сентября 2023 года в школах Екатеринбурга подорожают завтраки и обеды. Постановление от 22 августа, подписанное главой города Алексеем Орловым, появилось на сайте мэрии. «Завтрак для начальных классов будет стоить не более 85,2 рублей за день, вместо привычных 81,2 рубля. Первый прием пищи для учащихся средней школы с начала учебного года составит 98,52 рублей, до нововведений он стоит 93,57 рублей. Обед в начальной школе второй смены обойдется минимум в 127,79 рублей (было 121,52 рубль), для средних классов — 147,79 рублей (было 140,37 рублей)», — следует из постановления. В екатеринбургских школах также подорожает двухразовое питание. Завтрак и обед в начальной школе будет стоить 212,99 рублей (было 202,54 рубля), в старших классах — 246,31 рублей (было 233,94 рубля). Родители детей, обучающихся дома, смогут получать денежную компенсацию в размере 132,7 рублей. Ранее URA.RU писало, что подготовить школьника к началу учебного года в Екатеринбурге будет стоить порядка 13 тысяч рублей. Собрать мальчика будет дороже чем девочку.

С 1 сентября 2023 года в школах Екатеринбурга подорожают завтраки и обеды. Постановление от 22 августа, подписанное главой города Алексеем Орловым, появилось на сайте мэрии. «Завтрак для начальных классов будет стоить не более 85,2 рублей за день, вместо привычных 81,2 рубля. Первый прием пищи для учащихся средней школы с начала учебного года составит 98,52 рублей, до нововведений он стоит 93,57 рублей. Обед в начальной школе второй смены обойдется минимум в 127,79 рублей (было 121,52 рубль), для средних классов — 147,79 рублей (было 140,37 рублей)», — следует из постановления. В екатеринбургских школах также подорожает двухразовое питание. Завтрак и обед в начальной школе будет стоить 212,99 рублей (было 202,54 рубля), в старших классах — 246,31 рублей (было 233,94 рубля). Родители детей, обучающихся дома, смогут получать денежную компенсацию в размере 132,7 рублей. Ранее URA.RU писало, что подготовить школьника к началу учебного года в Екатеринбурге будет стоить порядка 13 тысяч рублей. Собрать мальчика будет дороже чем девочку.