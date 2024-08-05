Массовые нарушения выявили на курортном челябинском озере Тургояк

Тринадцать нарушений выявили всего за день патрулирования на памятнике природы регионального значения озере Тургояк. Об этом сообщили URA.RU 5 августа ГБУ «ООПТ Челябинской области».
«В ходе совместного патрулирования ГБУ „ООПТ Челябинской области“ с Центром ГИМС регионального ГУ МЧС по Челябинской области на памятнике природы регионального значения озере Тургояк 3 августа выявили 13 нарушений режима особой охраны. Все нарушения связаны с запретом движения и стоянки технических средств с двигателями внутреннего сгорания на акватории озера», — пояснили в пресс-центре учреждения. По всем составлены административные протоколы по статье 8.39. КоАП РФ.
Популярное у туристов сразу нескольких регионов Урала озеро Тургояк — гидрологический памятник природы. На нем запрещено использование и стоянка водных мотоциклов, маломерных судов и иных судов с бензиновыми и дизельными моторами. Исключения сделаны только для спасателей и других ведомств, которые исполняют служебные обязанности.
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