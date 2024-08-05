Массовые нарушения выявили на курортном челябинском озере Тургояк

МЧС и ГБУ «ООПТ Челябинской области» за день оформили 13 нарушений на Тургояке
© Служба новостей «URA.RU»
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Использование катеров с ДВС разрешено на Турогояке только экстренным службам и природоохране Фото:

Тринадцать нарушений выявили всего за день патрулирования на памятнике природы регионального значения озере Тургояк. Об этом сообщили URA.RU 5 августа ГБУ «ООПТ Челябинской области».

«В ходе совместного патрулирования ГБУ „ООПТ Челябинской области“ с Центром ГИМС регионального ГУ МЧС по Челябинской области на памятнике природы регионального значения озере Тургояк 3 августа выявили 13 нарушений режима особой охраны. Все нарушения связаны с запретом движения и стоянки технических средств с двигателями внутреннего сгорания на акватории озера», — пояснили в пресс-центре учреждения. По всем составлены административные протоколы по статье 8.39. КоАП РФ.

Популярное у туристов сразу нескольких регионов Урала озеро Тургояк — гидрологический памятник природы. На нем запрещено использование и стоянка водных мотоциклов, маломерных судов и иных судов с бензиновыми и дизельными моторами. Исключения сделаны только для спасателей и других ведомств, которые исполняют служебные обязанности.

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Тринадцать нарушений выявили всего за день патрулирования на памятнике природы регионального значения озере Тургояк. Об этом сообщили URA.RU 5 августа ГБУ «ООПТ Челябинской области». «В ходе совместного патрулирования ГБУ „ООПТ Челябинской области“ с Центром ГИМС регионального ГУ МЧС по Челябинской области на памятнике природы регионального значения озере Тургояк 3 августа выявили 13 нарушений режима особой охраны. Все нарушения связаны с запретом движения и стоянки технических средств с двигателями внутреннего сгорания на акватории озера», — пояснили в пресс-центре учреждения. По всем составлены административные протоколы по статье 8.39. КоАП РФ. Популярное у туристов сразу нескольких регионов Урала озеро Тургояк — гидрологический памятник природы. На нем запрещено использование и стоянка водных мотоциклов, маломерных судов и иных судов с бензиновыми и дизельными моторами. Исключения сделаны только для спасателей и других ведомств, которые исполняют служебные обязанности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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