В Среднеуральске (Свердловская область) гаишники спасли из горящего жилого дома две семьи и собаку. Им помогали бойцы Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.
В спасательной операции участвовал экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Владислава Полищука и Никиты Валеева. Они заметили горящий двухэтажный дом при патрулировании и направились к нему. Информацию о ЧП инспекторы передали в дежурную часть.
«После того, как находившиеся на первом этаже люди проснулись и открыли окна, представители МВД приступили к их эвакуации. Лейтенанты помогли выбраться через окно двум девочкам 10 и 15 лет, а также двум взрослым и собаке. Тем временем росгвардейцы нашли лестницу и преступили к спасению людей со второго этажа, так как выход для них был заблокирован огнем», — сказал Горелых.
Всего силовики вытащили семерых человек. Затем сотрудники МЧС потушили пожар.
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