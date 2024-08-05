Две свердловские семьи оказались в ловушке в горящем доме. Фото, видео

В Среднеуральске две семьи оказались запертыми в горящем доме

05 августа 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в Среднеуральске (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) гаишники спасли из горящего жилого дома две семьи и собаку. Им помогали бойцы Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. В спасательной операции участвовал экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Владислава Полищука и Никиты Валеева. Они заметили горящий двухэтажный дом при патрулировании и направились к нему. Информацию о ЧП инспекторы передали в дежурную часть. «После того, как находившиеся на первом этаже люди проснулись и открыли окна, представители МВД приступили к их эвакуации. Лейтенанты помогли выбраться через окно двум девочкам 10 и 15 лет, а также двум взрослым и собаке. Тем временем росгвардейцы нашли лестницу и преступили к спасению людей со второго этажа, так как выход для них был заблокирован огнем», — сказал Горелых. Всего силовики вытащили семерых человек. Затем сотрудники МЧС потушили пожар. Горящий дом, из которого спасли людей Фото: предоставлено Валерием Горелых Сотрудники ГАИ Фото: предоставлено Валерием Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Среднеуральске (Свердловская область) гаишники спасли из горящего жилого дома две семьи и собаку. Им помогали бойцы Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. В спасательной операции участвовал экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Владислава Полищука и Никиты Валеева. Они заметили горящий двухэтажный дом при патрулировании и направились к нему. Информацию о ЧП инспекторы передали в дежурную часть. «После того, как находившиеся на первом этаже люди проснулись и открыли окна, представители МВД приступили к их эвакуации. Лейтенанты помогли выбраться через окно двум девочкам 10 и 15 лет, а также двум взрослым и собаке. Тем временем росгвардейцы нашли лестницу и преступили к спасению людей со второго этажа, так как выход для них был заблокирован огнем», — сказал Горелых. Всего силовики вытащили семерых человек. Затем сотрудники МЧС потушили пожар.