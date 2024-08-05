Две свердловские семьи оказались в ловушке в горящем доме. Фото, видео

В Среднеуральске две семьи оказались запертыми в горящем доме
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, окно, горящий дом, дом горит
Пожар произошел в Среднеуральске (архивное фото) Фото:

В Среднеуральске (Свердловская область) гаишники спасли из горящего жилого дома две семьи и собаку. Им помогали бойцы Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых.

В спасательной операции участвовал экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Владислава Полищука и Никиты Валеева. Они заметили горящий двухэтажный дом при патрулировании и направились к нему. Информацию о ЧП инспекторы передали в дежурную часть.

«После того, как находившиеся на первом этаже люди проснулись и открыли окна, представители МВД приступили к их эвакуации. Лейтенанты помогли выбраться через окно двум девочкам 10 и 15 лет, а также двум взрослым и собаке. Тем временем росгвардейцы нашли лестницу и преступили к спасению людей со второго этажа, так как выход для них был заблокирован огнем», — сказал Горелых.

Всего силовики вытащили семерых человек. Затем сотрудники МЧС потушили пожар.

Горящий дом, из которого спасли людей
Горящий дом, из которого спасли людей
Фото:
Сотрудники ГАИ
Сотрудники ГАИ
Фото:

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В Среднеуральске (Свердловская область) гаишники спасли из горящего жилого дома две семьи и собаку. Им помогали бойцы Росгвардии. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых. В спасательной операции участвовал экипаж ДПС в составе лейтенантов полиции Владислава Полищука и Никиты Валеева. Они заметили горящий двухэтажный дом при патрулировании и направились к нему. Информацию о ЧП инспекторы передали в дежурную часть. «После того, как находившиеся на первом этаже люди проснулись и открыли окна, представители МВД приступили к их эвакуации. Лейтенанты помогли выбраться через окно двум девочкам 10 и 15 лет, а также двум взрослым и собаке. Тем временем росгвардейцы нашли лестницу и преступили к спасению людей со второго этажа, так как выход для них был заблокирован огнем», — сказал Горелых. Всего силовики вытащили семерых человек. Затем сотрудники МЧС потушили пожар.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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