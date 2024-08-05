В Тюменской области увеличилась средняя стоимость жилья в новостройке

06 августа 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

В Тюменских квартирах бизнес-класса упала средняя цена квадратного метра Фото: Денис Моргунов © URA.RU Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Тюменской области поднялась до 136 812 рублей. Это на 2 377 рублей больше, чем месяцем ранее, следует из рейтинга сервиса «Домклик». «Средняя стоимость квадратного метра: 136 812 рублей. Прирост: 2 377 рублей», — написано на сайте. При этом, в квартирах бизнес-класса цена, наоборот, упала на 25 951 рубль и составила 220 754 за квадратный метр. Жилье комфорт и эконом же поднялось в стоимости на 2 727 рублей, равняясь 135 404. Так, самые дорогие квартиры оказались в Тюмени (139 874) и Ялуторовске (133 333), а самые дешевые в Тобольске (102 064) и Ишиме (95 446). Цена на квадратный метр вторички тоже поднялась на 166 рублей, составив 117 431. Здесь самый дорогой средний показатель в Тюмени (120 331) и Тобольске (82 269), а самый дешевый в Ишиме (71 449), Ялуторовске (70 211) и Заводоуковске (68 605). В Тюменской области за июль 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло предложение таунхаусов и домов. Увеличение составило 41% и 21% соответственно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Тюменской области поднялась до 136 812 рублей. Это на 2 377 рублей больше, чем месяцем ранее, следует из рейтинга сервиса «Домклик». «Средняя стоимость квадратного метра: 136 812 рублей. Прирост: 2 377 рублей», — написано на сайте. При этом, в квартирах бизнес-класса цена, наоборот, упала на 25 951 рубль и составила 220 754 за квадратный метр. Жилье комфорт и эконом же поднялось в стоимости на 2 727 рублей, равняясь 135 404. Так, самые дорогие квартиры оказались в Тюмени (139 874) и Ялуторовске (133 333), а самые дешевые в Тобольске (102 064) и Ишиме (95 446). Цена на квадратный метр вторички тоже поднялась на 166 рублей, составив 117 431. Здесь самый дорогой средний показатель в Тюмени (120 331) и Тобольске (82 269), а самый дешевый в Ишиме (71 449), Ялуторовске (70 211) и Заводоуковске (68 605). В Тюменской области за июль 2024 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросло предложение таунхаусов и домов. Увеличение составило 41% и 21% соответственно.