Общество Здоровье Челябинский замкомполка Гагарин спасает мальчика с редким заболеванием из ДНР 06 августа 2024 в 09:35 Размер текста - 17 + Юрий Гагарин с позывным Ангел помогает ребенку выздороветь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ребенок из Донецкой области, страдающий от синдрома Минковского-Шоффара, получит необходимую медицинскую помощь в Челябинской области благодаря усилиям Народного фронта и министерства здравоохранения региона. Пятилетний Ярослав нуждается в сложной операции, которую не могут провести в его родном регионе из-за отсутствия специалистов. «Мы узнали о Ярославе и организовали с минздравом обследование. Ребенок уже прошел консервативное лечение в детской областной клинической больнице, и осенью его ожидает операция», — рассказал доброволец, сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Юрий Гагарин с позывным Ангел Врачи выражают оптимизм относительно предстоящей операции, а Ярослав получил благотворителей подарок — машинку на радиоуправлении. Мальчик с нетерпением ждет, когда сможет вернуться домой здоровым, и уверен, что операция пройдет «легко». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Ребенок из Донецкой области, страдающий от синдрома Минковского-Шоффара, получит необходимую медицинскую помощь в Челябинской области благодаря усилиям Народного фронта и министерства здравоохранения региона. Пятилетний Ярослав нуждается в сложной операции, которую не могут провести в его родном регионе из-за отсутствия специалистов. «Мы узнали о Ярославе и организовали с минздравом обследование. Ребенок уже прошел консервативное лечение в детской областной клинической больнице, и осенью его ожидает операция», — рассказал доброволец, сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Юрий Гагарин с позывным Ангел Врачи выражают оптимизм относительно предстоящей операции, а Ярослав получил благотворителей подарок — машинку на радиоуправлении. Мальчик с нетерпением ждет, когда сможет вернуться домой здоровым, и уверен, что операция пройдет «легко». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям