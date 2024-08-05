05 августа 2024

Челябинский замкомполка Гагарин спасает мальчика с редким заболеванием из ДНР

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Борис Подольный и Юрий Подоляка посетили цех по пошиву текстильной продукции для нужд СВО. Челябинск, ангел, швейный цех, гагарин юрий
Юрий Гагарин с позывным Ангел помогает ребенку выздороветь Фото:

Ребенок из Донецкой области, страдающий от синдрома Минковского-Шоффара, получит необходимую медицинскую помощь в Челябинской области благодаря усилиям Народного фронта и министерства здравоохранения региона. Пятилетний Ярослав нуждается в сложной операции, которую не могут провести в его родном регионе из-за отсутствия специалистов.

«Мы узнали о Ярославе и организовали с минздравом обследование. Ребенок уже прошел консервативное лечение в детской областной клинической больнице, и осенью его ожидает операция», — рассказал доброволец, сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Юрий Гагарин с позывным Ангел

Врачи выражают оптимизм относительно предстоящей операции, а Ярослав получил благотворителей подарок — машинку на радиоуправлении. Мальчик с нетерпением ждет, когда сможет вернуться домой здоровым, и уверен, что операция пройдет «легко».

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Ребенок из Донецкой области, страдающий от синдрома Минковского-Шоффара, получит необходимую медицинскую помощь в Челябинской области благодаря усилиям Народного фронта и министерства здравоохранения региона. Пятилетний Ярослав нуждается в сложной операции, которую не могут провести в его родном регионе из-за отсутствия специалистов. «Мы узнали о Ярославе и организовали с минздравом обследование. Ребенок уже прошел консервативное лечение в детской областной клинической больнице, и осенью его ожидает операция», — рассказал доброволец, сопредседатель Народного фронта в Челябинской области Юрий Гагарин с позывным Ангел Врачи выражают оптимизм относительно предстоящей операции, а Ярослав получил благотворителей подарок — машинку на радиоуправлении. Мальчик с нетерпением ждет, когда сможет вернуться домой здоровым, и уверен, что операция пройдет «легко».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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