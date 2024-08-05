Спасатели ХМАО нашли заблудившуюся пенсионерку, которая ушла за грибами

Спасатели нашли пенсионерку, которая ушла за грибами и потерялась в лесу около дач Излучинска Нижневартовского района ХМАО. За помощью к спасателям обратились родственники после нескольких часов отсутствия женщины.
"Спасатели выезжали в СНТ «Восток» пгт. Излучинск по сообщению: в массиве потерялась женщина 1957 года рождения. Она была найдена, в медицинской помощи не нуждалась", — сообщила пресс-служба "Центроспас-Югория".
Прибывшие на место спасатели определили район поиска пропавшей женщины. Они использовали голосовое устройство для подачи звуковых сигналов, благодаря чему пенсионерку быстро нашли.
Ранее URA.RU писало, что спасатели больше недели ищут пропавшего жителя ХМАО. Он ушел за грибами в Октябрьском районе и заблудился.
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