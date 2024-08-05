Пермяк до смерти забил знакомого молотком

Жителя Красновишерска Пермского края признали виновным в убийстве своего знакомого, которого он до смерти забил молотком. Преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков.
«В марте 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в городе Красновишерске Пермского края, между злоумышленником и его приятелем произошла ссора. В ходе нее виновный взял молоток и нанес потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм последний скончался на месте преступления», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.
За совершенное преступление суд приговорил виновного к реальному сроку в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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Жителя Красновишерска Пермского края признали виновным в убийстве своего знакомого, которого он до смерти забил молотком. Преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков. «В марте 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в городе Красновишерске Пермского края, между злоумышленником и его приятелем произошла ссора. В ходе нее виновный взял молоток и нанес потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм последний скончался на месте преступления», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. За совершенное преступление суд приговорил виновного к реальному сроку в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.