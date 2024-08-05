Пермяк до смерти забил знакомого молотком

06 августа 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

Мужчина убил приятеля молотком во время ссоры Фото: Илья Московец © URA.RU Жителя Красновишерска Пермского края признали виновным в убийстве своего знакомого, которого он до смерти забил молотком. Преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков. «В марте 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в городе Красновишерске Пермского края, между злоумышленником и его приятелем произошла ссора. В ходе нее виновный взял молоток и нанес потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм последний скончался на месте преступления», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. За совершенное преступление суд приговорил виновного к реальному сроку в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя Красновишерска Пермского края признали виновным в убийстве своего знакомого, которого он до смерти забил молотком. Преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков. «В марте 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в городе Красновишерске Пермского края, между злоумышленником и его приятелем произошла ссора. В ходе нее виновный взял молоток и нанес потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм последний скончался на месте преступления», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. За совершенное преступление суд приговорил виновного к реальному сроку в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.