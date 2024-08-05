05 августа 2024

Пермяк до смерти забил знакомого молотком

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Объезд Алексея Орлова. Екатеринбург, молоток, инструмент, строительный молоток
Мужчина убил приятеля молотком во время ссоры Фото:

Жителя Красновишерска Пермского края признали виновным в убийстве своего знакомого, которого он до смерти забил молотком. Преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков.

«В марте 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в городе Красновишерске Пермского края, между злоумышленником и его приятелем произошла ссора. В ходе нее виновный взял молоток и нанес потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм последний скончался на месте преступления», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю.

За совершенное преступление суд приговорил виновного к реальному сроку в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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Жителя Красновишерска Пермского края признали виновным в убийстве своего знакомого, которого он до смерти забил молотком. Преступление произошло во время совместного распития спиртных напитков. «В марте 2024 года в ходе совместного распития спиртных напитков в квартире, расположенной в городе Красновишерске Пермского края, между злоумышленником и его приятелем произошла ссора. В ходе нее виновный взял молоток и нанес потерпевшему множественные удары по голове. От полученных травм последний скончался на месте преступления», — сообщил telegram-канал СУ СК РФ по Пермскому краю. За совершенное преступление суд приговорил виновного к реальному сроку в виде восьми лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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