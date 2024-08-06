Житель ХМАО до смерти избил жену

Житель Урая (ХМАО) предстанет перед судом за убийство своей жены. Он был пьян, поругался с супругой и избил ее до смерти.
«Обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, в ходе конфликта с супругой нанес женщине несколько ударов кулаками и подручным предметом в область живота и лица. От полученных тяжких телесных повреждений женщина скончалась через непродолжительное время. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, уголовное дело находится на судебном рассмотрении», — сообщил окружной следственный комитет.
Следователи завершили дело и направили материалы в суд. В настоящее время мужчина находится под стражей. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. За подобные преступления уголовный кодекс предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута (ХМАО) убил жену на глазах у ребенка. Он скрылся с места преступления и пытался покончить собой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!